Mozione FdI per 'identificare' scuole "di sinistra", Giani: "È assurda"

Bagno a Ripoli
Il presidente della Toscana esprime solidarietà al sindaco e agli studenti di Bagno a Ripoli, criticando la proposta come discriminatoria

"È una mozione assurda. Tutta la mia solidarietà al sindaco di Bagno a Ripoli, agli studenti e alle scuole di Bagno a Ripoli", ha dichiarato il presidente della Regione Toscana, Eugenio Giani, a margine di un evento a Firenze, commentando la proposta avanzata da Fratelli d’Italia per identificare le scuole "di sinistra".

"Questi sono ritorni all’indietro assurdi e io non capisco come una forza che poi si rifà alla Presidente del Consiglio ci mostri un volto della scuola discriminatorio che non possiamo accettare", ha aggiunto Giani.

Il presidente toscano ha sottolineato inoltre l’importanza della solidarietà a Bagno a Ripoli, evidenziando come "stasera c'è giustamente un'iniziativa in cui gli studenti e i cittadini vogliono far sentire la loro voce. E a tutti loro va la mia solidarietà".

