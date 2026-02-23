Nuoto Master, per l'Abc Pisa 8 ori, 7 argenti e 6 bronzi

'Abc Nuoto Pisa Asd' fa incetta di medaglie ai campionati regionali master che si sono svolti nella doppia sede di Colle Val d'Elsa per le gare lunghe ed alla piscina Bastia di Livorno. Sono 8 gli allori conquistati dalla compagine pisana con Elisa Mambrini (categoria M30) che ha conseguito un doppio successo negli 800 e nei 1500 stile libero, così come Marco Diani (M65) nei 50 e nei 100 rana, insieme a loro Virginia Saletti vincente nei 1500 stile libero categoria M35, Martina Marcias (M20) nei 200 stile libero, Elisa Gallerini (M20) nei 50 rana ed Andrea Cini (M50) nei 50 dorso.

Sette le medaglie d'argento: Federica Della Tommasa (M45) nei 50 stile libero e nei 50 farfalla, Federica Ercoli (M35) negli 800 stile, Raffaele Zortea (M45) nei 200 rana, Simona Pontrelli (M25) nei 50 dorso, Virginia Saletti (M35) nei 200 delfino ed Elisa Gallerini (M20) nei 100 rana.

E poi ancora sei bronzi che portano le medaglie ad un computo totale di 21: Federico Galia (M25) nei 100 dorso, Livio Tognetti (M20) nei 50 rana, Tommaso Ficini (M20) nei 100 stile, Paolo Santarsiero (M30) nei 100 delfino, Simona Pontrelli (M25) nei 50 stile e la staffetta 4x50 stile libero mista con Tommaso Ficini, Eleonora Gabrielli, Livio Tognetti e Martina Marcias.

Buone prestazioni anche dagli altri atleti partecipanti: Luigi Lombardo, Michele Ferroni, Enrico Feola, Anna Cannizzo, Gianluca Zanini, Lydia Ferretti, Concordia Guerriero, Federico Galia, Giacomo Licciardello, Tomaso Del Corso, Luciano Mistretta, Roberto Trabeati ed Andrea Del Torto. Nella classifica di società, la formazione allenata da Riccardo Busoni e Federica Della Tommasa è arrivata decima tra le squadre nella fascia tra i 20 ed i 60 atleti, con un punteggio medio di 786.

