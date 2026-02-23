'Accendi una luce per l’Ucraina': La Cappella di piazza del Campo si illumina di giallo e blu

La Cappella di piazza del Campo si illuminerà di giallo e blu domani, martedì 24 febbraio: è l’iniziativa del Comune di Siena a sostegno dell’evento nazionale di solidarietà “Accendi una luce per l'Ucraina”, su richiesta del network “Associazioni per Ucraina”.

L’iniziativa rientra nella campagna di illuminazione dei monumenti cittadini in occasione di giornate particolari per la sensibilizzazione pubblica su determinate patologie o tematiche, promossa dall’amministrazione comunale di Siena.

Fonte: Comune di Siena - Ufficio Stampa