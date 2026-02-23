Piombino: denunciato un 30enne per tre furti nel centro cittadino

I Carabinieri della Stazione di Piombino hanno identificato e denunciato in stato di libertà un pregiudicato di 30 anni, di origini nordafricane e senza fissa dimora, ma da tempo presente nella zona. Il 30enne era gravemente indiziato di essere l'autore di tre furti avvenuti nell'arco di pochi giorni ai danni di cittadini del centro di Piombino, di cui uno sventato grazie alla pronta reazione della vittima.

Secondo quanto ricostruito dai militari, che hanno approfondito le indagini partendo da diverse denunce inizialmente a carico di ignoti, l'uomo, già noto per reati analoghi recentemente commessi, si sarebbe avvicinato alle vittime principalmente alle loro spalle mentre passeggiavano per le vie del centro o dopo averle osservate prelevare al bancomat, con l'intento di sottrarre il portafogli.

Nella maggior parte dei casi è riuscito nel furto, appropriandosi di alcune centinaia di euro e di carte di pagamento. In due occasioni ha anche effettuato pagamenti illeciti per un totale di 40 euro presso un esercizio commerciale della zona, importi contenuti per evitare di dover digitare il PIN, mentre in un’altra transazione l’operazione non è andata a buon fine grazie al tempestivo blocco della carta da parte della titolare. In un episodio, la vittima ha percepito il tentativo di furto e, reagendo prontamente, è riuscita a far allontanare l’uomo.

Tutte le vittime hanno fornito una descrizione dell'uomo sostanzialmente concordante, circostanza che, insieme ad altre testimonianze e alle immagini dei sistemi di videosorveglianza acquisite, ha permesso ai Carabinieri di identificarlo e denunciarlo penalmente alla Procura della Repubblica di Livorno per furto aggravato.

