Pisa, auto in sosta vietata blocca autobus con studenti a bordo

at- autolinee toscane informa che oggi, 23 febbraio 2026, a causa di un’autovettura privata in divieto di sosta, poco dopo le ore 13 un autobus della Linea 80 del servizio di trasporto pubblico è rimasto in via Betti a Pisa, con a bordo gli studenti saliti prima alle Scuole Marchesi, diretto a Filettole.

A causa di questa auto in sosta vietata (si vedano foto) è rimasta bloccata l’intera viabilità nell’area, tanto che dietro il primo autobus sono rimasti bloccati in coda anche un altro bus sempre della Linea 80 diretto a Filettole, e un bus della Linea 8 diretto a Coltano. Entrambi con studenti appena usciti da scuola a bordo. Mentre dalla centrale operativa di at venivano deviati i bus della Linea 14 per evitare che rimanessero a loro volta fermi nel blocco.

Solo dopo oltre un’ora e solo a seguito dell’intervento della polizia municipale, che faceva a sua volta intervenire un carro attrezzi per la rimozione del veicolo in sosta vietata, la viabilità tornava regolare.

Tuttavia, nel frattempo gli studenti rimasti a bordo degli autobus at bloccati sono giunti in ritardo in autostazione e hanno dovuto attendere il bus successivo per poter tornare a casa, dato che a causa del blocco la corsa delle ore 13.10 per Filettole era stata soppressa per accumulo di eccessivo ritardo.

At ha dato mandato al proprio ufficio legale di intraprendere le azioni necessarie nei confronti del proprietario dell’autoveicolo lasciato in sosta vietata.

Fonte: Autolinee Toscane - Ufficio stampa