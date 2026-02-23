Pnrr: in Toscana i progetti realizzati dai Comuni sono all'82% di avanzamento

"Riteniamo molto positivo il dato relativo alla quota di avanzamento dei progetti realizzati dai Comuni toscani grazie al Pnrr: ora è necessario arrivare alla conclusione e questo è possibile solo se tutti remiamo nella stessa direzione. Per questo facciamo appello alle aziende e alle associazioni datoriali, perché si possano concludere i lavori finanziati anche nel caso in cui si presentino intoppi burocratici".

Commenta così Simone Gheri, direttore di Anci Toscana, i dati del rapporto Irpet sull’economia toscana appena diffuso secondo cui, sul fronte dei progetti ammessi a finanziamento, la Toscana spicca nel panorama nazionale. Sebbene a livello di avanzamento dei progetti la Toscana sia al 73%, in linea con le altre regioni del centro Italia (media italiana 58%), fa molto meglio della media nazionale in due casi: per i progetti di opere pubbliche (al 70% contro il 59% nazionale) e per la realizzazione di opere pubbliche da parte delle amministrazioni comunali, dove la quota di avanzamento è all’82% (70% il dato nazionale).

Guardando al quadro globale dell’economia regionale, resta la necessità di attivare collaborazioni e profilare obiettivi comuni.

"Alla luce dei prossimi cinque anni, cruciali per la Toscana, è necessario lavorare a un modello di sviluppo capace di valorizzare le differenze territoriali e superare le frammentazioni – afferma Gheri -. Istituzioni, imprese, sindacati, terzo settore devono fare squadra per definire e rilanciare un “patto per lo sviluppo e il futuro della Toscana”, come proposto dalla nostra presidente nel corso dell’ultima assemblea, che tenga assieme istituzioni e rappresentanza del mondo economico, sindacale, del sapere, della ricerca, e ci consenta di affrontare le sfide per il rilancio del settore produttivo e il mantenimento dei servizi sui territori".

Fonte: Anci Toscana - Ufficio Stampa