Principio d’incendio su treno passeggeri a Rignano sull'Arno

Principio d’incendio su un locomotore di un convoglio passeggeri partito da Arezzo e diretto a Pistoia. L’episodio si è verificato alle 7:25 nei pressi della stazione ferroviaria di Rignano sull'Arno.

Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco del comando di Firenze, con una squadra del distaccamento di Figline Valdarno e personale dalla sede centrale, supportati da un’autobotte.

Una volta giunti sul luogo, i pompieri hanno preso contatto con il capotreno e verificato il locomotore, posizionato in fondo al convoglio. All’arrivo delle squadre l’incendio risultava già estinto, motivo per cui i mezzi inviati in supporto sono stati fatti rientrare.

Dopo la disalimentazione della linea elettrica, sono stati effettuati controlli tecnici nella zona del pantografo e nell’area interna dei cavi che trasportano la tensione all’interno del locomotore, per accertare le cause del principio d’incendio.

Non si registrano persone coinvolte.