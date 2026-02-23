Rinnovo Contratto metalmeccanici, Fiom: "In Toscana ampia partecipazione al voto e consenso pressoché unanime"

La FIOM CGIL Toscana esprime grande soddisfazione per l’esito della consultazione regionale sull’ipotesi di accordo per il rinnovo del Contratto Nazionale di Lavoro delle lavoratrici e dei lavoratori metalmeccanici, che ha registrato un’ampia partecipazione al voto e un consenso pressoché unanime.

L’affluenza si è attestata a oltre il 66%, un dato significativo che testimonia il coinvolgimento attivo e consapevole delle metalmeccaniche e dei metalmeccanici della Toscana. Ancora più rilevante è il risultato nel merito della consultazione: il SÌ ha raggiunto il 97% dei voti validi, confermando un sostegno larghissimo e trasversale all’ipotesi di accordo.

“Il risultato del voto – dichiara Daniele Calosi, Segretario generale FIOM CGIL Toscana – rappresenta un segnale chiarissimo: le lavoratrici e i lavoratori metalmeccanici hanno scelto di sostenere con convinzione un percorso costruito attraverso il confronto, la partecipazione e la democrazia sindacale. Un consenso così ampio rafforza il nostro impegno e ci consegna un mandato forte per continuare a difendere salario, diritti e dignità del lavoro. La partecipazione registrata dimostra quanto il contratto nazionale resti uno strumento centrale di tutela collettiva e di avanzamento delle condizioni di lavoro.”

Si tratta di un segnale politico e sindacale molto forte, che rafforza il percorso di confronto e partecipazione costruito in questi mesi e conferma la fiducia nei confronti del lavoro svolto dalla FIOM CGIL Toscana. Il risultato rappresenta un mandato chiaro a proseguire nell’impegno per la tutela dei diritti, il miglioramento delle condizioni di lavoro, la valorizzazione salariale e la difesa dell’occupazione nel territorio.

La FIOM CGIL Toscana considera questo esito non un punto di arrivo, ma un punto di partenza: continueremo a lavorare con responsabilità, trasparenza e partecipazione, mettendo sempre al centro le lavoratrici e i lavoratori.

La forza della partecipazione è la forza del sindacato.

