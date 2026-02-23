San Casciano, scoperta discarica abusiva di rifiuti edilizi pericolosi: denunciate tre persone

Scoperto dai militari del Nucleo Carabinieri Forestale di San Casciano Val di Pesa una discarica abusiva di rifiuti edilizi pericolosi, in località Bargino. Tra i materiali ritrovati secchi di vernice e pancali di stiferite utilizzati per cappotti termici.

L'intervento è scattato dopo una segnalazione che ha portato i militari a effettuare un sopralluogo in un'area boscata tra via Cassia per Siena e il Borro delle Tane, una zona nota per il suo pregio ambientale e paesaggistico, inserita in un contesto naturale di grande valore. I carabinieri hanno rinvenuto circa 50 sacchi neri contenenti rifiuti edilizi. Sospettando la presenza di materiali pericolosi, i militari hanno richiesto la classificazione immediata dei rifiuti ad Alia Servizi Ambientali, che ha confermato la presenza anche di rifiuti pericolosi.

Dagli accertamenti successivi, i militari sono riusciti a risalire al cantiere di provenienza dei materiali, individuando la ditta responsabile dei lavori e dell'abbandono.

Tre titolari di imprese edili sono stati segnalati all'autorità giudiziaria, a vario titolo, per la gestione illecita dei rifiuti prodotti durante la ristrutturazione dell'immobile e scaricati successivamente in un’area boschiva vicina.