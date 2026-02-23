Santino Cannamela confermato Presidente Confesercenti Città di Firenze

Prosegue con l’assemblea del Comune di Firenze la fase elettiva 2026 di Confesercenti Firenze per il rinnovo dei Quartieri, Comuni, Coordinamenti del Sistema Confesercenti. La nuova Presidenza del Comune di Firenze è composta da Lara Bazzani, Riccardo Bartoloni, Edoardo Boccherini, Luca Bordoni, Marco Borgioli, Stefano Cambi, Santino Cannamela, Stefano Canovai, Francesco Catani, Fabio Crescioli, Daniele Cusi, Ivo Daviddi, Stefano Decina, Antonio Francesconi, Maria Pia Funciello, Alireza Galei Soltani, Gregorio Giannattasio, Donella Giubbolini, Piero Iervolino, Simone Lapis, Massimo Lombardi, Andreina Mancini, Massimo Manetti, Oliviero Manetti, Marcello Mini, Enrico Norcini, Franco Nutini, Claudia Ottanelli, Maria Pia Olometri, Gabriella Parrini, Massimo Poggesi, Monica Rocchini, Lorenzo Salamone, Tiffany Stefanelli, Simonetta Terenzi, David Vaggelli, Marco Verzì, Luigi Xia e Chiara Zecchi.

Per quanto riguarda la figura del Presidente è stato confermato alla guida Santino Cannamela; e Marcello Mini è stato nominato Vice Presidente.

Presenti all’Assemblea numerose personalità istituzionali, tra cui: la Sindaca di Firenze Sara Funaro, l’Assessore allo Sviluppo Economico Jacopo Vicini, l’Assessore all’Istruzione del Comune di Firenze Benedetta Albanese, il Presidente della Camera di Commercio di Firenze Massimo Manetti ed il Segretario Generale Giuseppe Salvini, il Presidente Confesercenti Metropolitana di Firenze Claudio Bianchi, il Presidente del Q4 del Comune di Firenze Mirko Dormentoni e numerosi consiglieri comunali di maggioranza ed opposizione.

Durante l’assemblea elettiva il Presidente Santino Cannamela, nella sua relazione ha fatto un breve resoconto dello stato attuale del territorio, dedicando ampio spazio alle azioni da portare avanti in futuro nell’interesse dell’intero Comune.

“Desidero ringraziare tutti i colleghi per la fiducia che hanno riposto nei miei confronti; mi impegnerò, nel corso del mio mandato, per portare avanti le questioni rilevanti per il territorio che rappresento. – ha affermato Santino Cannamela Presidente Confesercenti Città di Firenze – I prossimi quattro anni rappresenteranno un passaggio cruciale per la nostra organizzazione e per l'intera città di Firenze. Siamo di fronte a cambiamenti epocali, spinti da un'accelerazione tecnologica che trasformerà profondamente le nostre relazioni e il nostro modo di fare impresa; il nostro compito sarà quello di fornire alle aziende gli strumenti necessari per governare questo momento decisivo”.

Nel corso del confronto sono emersi tematiche che riguardano il territorio; ecco un breve riassunto per punti principali.

Rigenerazione Urbana e Commercio di Vicinato

- Sostegno ai CCN: Rafforzare i Centri Commerciali Naturali attraverso una programmazione organica di eventi, semplificazione burocratica e risorse certe.

- Equilibrio nell'Area Unesco: Proseguire con il blocco delle nuove attività di somministrazione nel centro storico e riflettere sull'estensione dei divieti merceologici in altre 40 strade cittadine.

Residenzialità: Sostenere il piano di edilizia pubblica per recuperare immobili in disuso, calmierare i prezzi e riportare residenti giovani nei quartieri.

Infrastrutture e Mobilità Smart

- Tramvia e Cantieri: Confermare la Tramvia come asse portante della mobilità, garantendo però ristori fiscali (TARI) e contributi a fondo perduto per le imprese colpite dai lavori.

- Accessibilità: Promuovere la realizzazione di nuovi parcheggi e il completamento di arterie stradali strategiche per una "Città dei 15 minuti".

- Logistica 4.0: Riformare l'approvvigionamento merci nell'area Unesco tramite mini-hub sui viali e l'utilizzo di mezzi elettrici per l'ultimo miglio.

Sicurezza e Sociale

- Presidio del Territorio: Contrastare i reati predatori, lo spaccio e il degrado nelle aree turistiche attraverso una maggiore presenza delle forze dell'ordine e certezza della pena.

- Progetti Speciali: Sviluppare iniziative ad hoc su tematiche particolari e rilanciare la riqualificazione del Parco delle Cascine.

Durante la fase elettiva sono stati coinvolti anche i Quartieri del Comune di Firenze, ecco i Presidente: per il Q1 confermato Francesco Catani, per il Q2 confermata Maria Pia Funciello, per il Q3 nominato Piero Iervolino, per il Q4 confermato Edoardo Boccherini e per il Q5 nominato Stefano Decina.

“Il nostro impegno sarà costante nel ribadire il valore delle botteghe e delle piccole medie imprese: esse non sono soltanto nodi economici vitali, ma presidi fondamentali di sicurezza, identità e coesione sociale per tutti i quartieri. Lavoreremo per consolidare il ruolo dell’Associazione come interlocutore autorevole e propositivo nei confronti delle istituzioni, partecipando attivamente alle scelte su mobilità, fiscalità e gestione del territorio, con l'obiettivo di trasformare ogni sfida della modernità in un’opportunità concreta per le imprese. - conclude Santino Cannamela - Insieme, continueremo a investire sulla crescita di Firenze, tutelando la sua anima autentica e sostenendo chi, ogni giorno, con coraggio e passione, fa impresa in questa città."

