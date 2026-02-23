Sorpresi con mezzo chilo di cocaina, 2 arresti nel Senese

Oltre mezzo chilo di cocaina nascosto in auto: due stranieri di 19 e 34 anni sono stati arrestati in flagranza di reato dalla Polizia di Stato con l’accusa di detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti, nell’ambito di un’operazione antidroga condotta nel territorio senese.

Gli investigatori della Squadra Mobile della Questura di Siena, impegnati in servizi mirati nella Val d’Elsa, hanno notato nel fine settimana un’auto sospetta nella zona di Poggibonsi. Il veicolo è stato seguito fino al centro di Colle di Val d'Elsa, dove procedeva a velocità sostenuta.

Dopo aver fermato l’auto, gli agenti hanno rilevato un atteggiamento anomalo dei due occupanti, cittadini di origine tunisina. La successiva perquisizione personale e del veicolo ha portato al ritrovamento di 506 grammi di cocaina nascosti nei pantaloni del 19enne, all’altezza dell’inguine.

Il 34enne, conducente dell’auto, aveva con sé una dose già confezionata della stessa sostanza e 675 euro in contanti. Ulteriori 1.850 euro e un’altra dose di cocaina sono stati sequestrati presso il suo domicilio, insieme a sette telefoni cellulari.

Entrambi sono stati arrestati e trasferiti alla Casa Circondariale di Siena. L’arresto è stato convalidato e il gip del Tribunale di Siena, su richiesta della Procura, ha disposto la misura della custodia cautelare in carcere per entrambi.