Sorpreso a rubare le elemosine in chiesa, denunciato 32enne

Sorpreso mentre scassinava la cassetta delle offerte all’interno della chiesa parrocchiale di Romituzzo, è stato denunciato in stato di libertà un 32enne ritenuto responsabile di furto aggravato e possesso ingiustificato di arnesi atti allo scasso.

L’episodio è avvenuto nel pomeriggio del 17 febbraio a Poggibonsi. Secondo quanto riferito dai carabinieri in una nota, l’uomo è stato fermato dopo una segnalazione giunta ai militari. Il parroco lo avrebbe sorpreso mentre era intento a forzare con destrezza la cassetta delle offerte, asportando il denaro donato dai fedeli.

Il tempestivo intervento dei carabinieri ha consentito di bloccare il 32enne prima che potesse allontanarsi. Durante la perquisizione è stato trovato in possesso dell’intera somma sottratta, immediatamente restituita al parroco.

Oltre al denaro, i militari hanno rinvenuto e sequestrato diversi arnesi utilizzati per l’effrazione della cassetta e un coltellino multiuso. L’uomo è stato deferito all’autorità giudiziaria; resta ferma la presunzione di innocenza fino a eventuale accertamento definitivo delle responsabilità.