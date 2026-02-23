Sp 64, chiuso ponte della Steccaia sul fiume Elsa tra Certaldo e Gambassi Terme

La limitazione alla viabilità si rende necessaria per effettuare i lavori di adeguamento sismico al ponte sul fiume Elsa disposti dalla Metrocittà.
È stata disposta dall'Ufficio Viabilità della Città Metropolitana di Firenze la chiusura al traffico, in entrambi i sensi di marcia, della Sp 64 "Certaldese” dal km 7+630 al km 7+720, nei comuni di Certaldo e Gambassi Terme, dal giorno 2 marzo 2026 al 30 settembre 2026, con orario 00.00/24.00.
La limitazione alla viabilità si rende necessaria per effettuare i lavori di adeguamento sismico al ponte sul fiume Elsa, denominato “Ponte alla Steccaia”, disposti dalla Metrocittà.
Fonte: Città Metropolitana di Firenze
