Ciclismo, presentata la squadra del Team Iperfinish 2026

Domenica 22 febbraio, alle ore 19:30, il Ristorante Lo Spigo di Montelupo Fiorentino ha ospitato la presentazione ufficiale del Team Iperfinish per la stagione 2026. Una serata partecipata e ben scandita nei tempi, condotta dalla speaker Elena Forzoni, che ha accompagnato pubblico, sponsor e sostenitori attraverso i vari momenti dell’evento.

Ad aprire la presentazione sono stati i direttori sportivi Elia Favilli e Salvatore Palumbo. Dopo una breve introduzione sulla filosofia della squadra e sul lavoro svolto durante l’inverno, sono stati proprio loro a chiamare uno ad uno gli undici atleti che comporranno la formazione. Il team ha inoltre svelato il nuovo completo tecnico realizzato da Vifra Sportswear, in continuità cromatica con quello dell’ ultima stagione e ormai riconoscibile per i colori diventati iconici del progetto.

La rosa 2026 è composta da quattro atleti al secondo anno di categoria — Laerte Scappini, Andrea Mori, Daniele Ginesi e Paolo Panelli — affiancati da sette primi anni: Manuel Beoni, i gemelli Mattia e Niccolò Iacopi, Francesco Frasconi, Matteo Staccioli, Matteo Dati e Francesco Martinelli. Un gruppo rinnovato, giovane ma strutturato, costruito per crescere durante l’intero arco della stagione.

La presentazione ha volutamente seguito un’impostazione diversa dal classico appuntamento formale: tempi rapidi, spazio agli atleti e interventi mirati. Nessun monologo pesante, ma un racconto concreto del lavoro e degli obiettivi. Non sono mancati momenti di leggerezza, battute e risate che hanno reso l’atmosfera coinvolgente e partecipata, lontana dai consueti appuntamenti appesantiti da discorsi autoreferenziali e platee silenziose. Il messaggio è stato chiaro: l’attenzione resta sul presente, sui ragazzi e su ciò che accadrà in gara.

Il debutto stagionale è già alle porte: il Team Iperfinish esordirà alla Coppa Cei di Lucca, anticipata al 15 marzo. La settimana precedente la squadra svolgerà un ritiro di rifinitura per completare la preparazione e presentarsi alla prima gara nelle migliori condizioni.

Il 2026 inizia quindi con entusiasmo e idee precise: meno parole, più fatti.

Fonte: Ufficio stampa

Notizie correlate