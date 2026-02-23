Ciclismo, presentata la squadra del Team Iperfinish 2026

Attualità Cerreto Guidi
Condividi su:
Leggi su mobile

Domenica 22 febbraio, alle ore 19:30, il Ristorante Lo Spigo di Montelupo Fiorentino ha ospitato la presentazione ufficiale del Team Iperfinish per la stagione 2026. Una serata partecipata e ben scandita nei tempi, condotta dalla speaker Elena Forzoni, che ha accompagnato pubblico, sponsor e sostenitori attraverso i vari momenti dell’evento.

Ad aprire la presentazione sono stati i direttori sportivi Elia Favilli e Salvatore Palumbo. Dopo una breve introduzione sulla filosofia della squadra e sul lavoro svolto durante l’inverno, sono stati proprio loro a chiamare uno ad uno gli undici atleti che comporranno la formazione. Il team ha inoltre svelato il nuovo completo tecnico realizzato da Vifra Sportswear, in continuità cromatica con quello dell’ ultima stagione e ormai riconoscibile per i colori diventati iconici del progetto.

Team_Iperfinish_stabbia (2)

Team_Iperfinish_stabbia (1)

La rosa 2026 è composta da quattro atleti al secondo anno di categoria — Laerte Scappini, Andrea Mori, Daniele Ginesi e Paolo Panelli — affiancati da sette primi anni: Manuel Beoni, i gemelli Mattia e Niccolò Iacopi, Francesco Frasconi, Matteo Staccioli, Matteo Dati e Francesco Martinelli. Un gruppo rinnovato, giovane ma strutturato, costruito per crescere durante l’intero arco della stagione.

La presentazione ha volutamente seguito un’impostazione diversa dal classico appuntamento formale: tempi rapidi, spazio agli atleti e interventi mirati. Nessun monologo pesante, ma un racconto concreto del lavoro e degli obiettivi. Non sono mancati momenti di leggerezza, battute e risate che hanno reso l’atmosfera coinvolgente e partecipata, lontana dai consueti appuntamenti appesantiti da discorsi autoreferenziali e platee silenziose. Il messaggio è stato chiaro: l’attenzione resta sul presente, sui ragazzi e su ciò che accadrà in gara.

Il debutto stagionale è già alle porte: il Team Iperfinish esordirà alla Coppa Cei di Lucca, anticipata al 15 marzo. La settimana precedente la squadra svolgerà un ritiro di rifinitura per completare la preparazione e presentarsi alla prima gara nelle migliori condizioni.

Il 2026 inizia quindi con entusiasmo e idee precise: meno parole, più fatti.

Fonte: Ufficio stampa

Notizie correlate

Cerreto Guidi
Attualità
20 Febbraio 2026

Convocato il Consiglio comunale a Cerreto Guidi: l'odg

È convocato per Lunedì 23 febbraio, alle ore 18,30 nella Sala delle adunanze consiliari, il Consiglio comunale di Cerreto Guidi. Sono quattro gli argomenti iscritti all’ordine del giorno. Ordine del [...]

Cerreto Guidi
Attualità
19 Febbraio 2026

Gonews Gaming fa tappa a Stabbia con la 'Sagra del Duello': amicizia, passione e ... Yu-Gi-Oh!

Ci sono amori che non si scordano mai, e altri che nascono col tempo: quelli per cui, dopo aver ritrovato qualcuno a distanza di anni, ti accorgi di quanto quella [...]

Castelfiorentino
Attualità
16 Febbraio 2026

Lavori sulla rete idrica: sospensioni programmate a Castelfiorentino e Cerreto Guidi

Proseguono gli interventi di manutenzione sulla rete idrica nell’Empolese Valdelsa, con sospensioni programmate del servizio per lavori di ripristino e ammodernamento. A Castelfiorentino, giovedì 19 febbraio dalle ore 8 alle [...]



Tutte le notizie di Cerreto Guidi

<< Indietro

torna a inizio pagina