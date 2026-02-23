Tenta il furto di abbigliamento in Corso Italia a Pisa, arrestato 33enne

Tenta di rubare capi di abbigliamento per un valore di circa 200 euro in un negozio del centro, ma viene bloccato dai carabinieri e arrestato per furto aggravato.

L’episodio è avvenuto nel pomeriggio del 20 febbraio in Pisa, in Corso Italia, dove i militari della Sezione Radiomobile sono intervenuti a seguito di una segnalazione giunta al Numero unico di emergenza 112.

Secondo quanto ricostruito, un 33enne di origine straniera si era introdotto all’interno di un noto esercizio commerciale riuscendo ad asportare diversi capi di abbigliamento. Il rapido intervento della pattuglia, già impegnata nei servizi di controllo del territorio, ha consentito di fermare l’uomo prima che potesse allontanarsi.

La refurtiva è stata interamente recuperata e restituita al negozio. Su disposizione del sostituto procuratore della Repubblica di Pisa di turno, l’arresto è stato convalidato senza l’applicazione di misure cautelari nei confronti dell’indagato.