'La Trave del Montalbano': soddisfazione dei Comuni per il sostegno di Confcommercio e Confesercenti

Le Amministrazioni Comunali di Lamporecchio, Larciano, Monsummano Terme, Serravalle Pistoiese, Quarrata, Vinci, Capraia e Limite, Carmignano, Poggio a Caiano e Signa accolgono con soddisfazione e apprezzamento la presa di posizione di Confcommercio e Confesercenti in merito al progetto "La Trave del Montalbano".

Le dieci Amministrazioni Comunali esprimono gratitudine per il sostegno convinto manifestato dall'Associazione, riconoscendo il valore strategico di una visione condivisa che supera i confini amministrativi e individua nel Montalbano un'area unitaria per storia, paesaggio, identità e vocazioni economiche. Il contributo delle categorie economiche rappresenta un elemento essenziale per trasformare il progetto in un'opportunità concreta e strutturata di sviluppo sostenibile.

Il positivo riscontro di Confcommercio e Confesercenti conferma la solidità del percorso avviato con la sottoscrizione dell'Accordo Quadro "La Trave del Montalbano" e rafforza la volontà delle Amministrazioni comunali coinvolte di costruire un sistema integrato capace di valorizzare in modo coordinato turismo lento, mobilità dolce, bike trekking, turismo equestre, accoglienza ed eccellenze enogastronomiche.

Nelle prossime settimane saranno programmati nuovi incontri nei cinque ambiti turistici coinvolti, con l'obiettivo di aprire un confronto operativo con Confcommercio, Confesercenti e con le categorie economiche del settore alberghiero. L'intento è quello di condividere proposte, strumenti e azioni concrete per la promozione e la valorizzazione dell'area del Montalbano, definendo una strategia comune capace di mettere a sistema imprese, istituzioni e territori. Le Amministrazioni Comunali ribadiscono, infine, la volontà di proseguire nel percorso intrapreso con spirito unitario e costruttivo, nella consapevolezza che solo attraverso la collaborazione e il superamento dei campanilismi sarà possibile far decollare il progetto e affermare il Montalbano come destinazione turistica riconoscibile, competitiva e sostenibile, in grado di generare benefici diffusi e duraturi per le comunità locali.

Fonte: Comune di Serravalle Pistoiese - Ufficio Stampa