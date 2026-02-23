Si conclude la seconda edizione di 'Navigare il futuro': premiazione presso l'Università di Firenze dei nuovi 'Future Planners'

Si terrà martedì 3 marzo, presso l’Università di Firenze, la cerimonia di premiazione di “Navigare il Futuro 2”, la seconda edizione del progetto formativo dedicato alla figura del Future Planner, una professionalità sempre più centrale per interpretare la complessità del presente e gestire il cambiamento (ore 10, Aula Magna dell’Università di Firenze, piazza San Marco, 4 Firenze).

L’evento sarà trasmesso anche in diretta streaming sul canale YouTube dell’Università di Firenze (https://www.youtube.com/user/UNIFIRENZE), consentendo di seguire da remoto la cerimonia, compresa la premiazione dei progetti. Per chi fosse interessato, tutti i progetti sviluppati nell’ambito di “Navigare il Futuro 1 e 2” saranno pubblicati e consultabili in una sezione dedicata del sito dell’Università di Firenze.

La giornata vedrà la partecipazione della Rettrice dell’Università di Firenze, Alessandra Petrucci, del Presidente della Fondazione Hillary Merkus Recordati, Andy Bianchedi, e di un rappresentante del Comune di Firenze. Interverranno inoltre Roberta Lanfredini, docente di Filosofia Teoretica e coordinatrice scientifica del progetto, la quale in qualità di moderatrice guiderà l’intera mattinata, Alessandro Sordi, CEO e fondatore di Nana Bianca, Serena Porcari CEO Dynamo Camp Foundation, e lo special guest Ernesto Ciorra, manager ed ex Chief Innovability Officer di Enel.

Al centro del progetto, che a partire da questa edizione è stato aperto alla partecipazione di studenti e ricercatori di tutti gli Atenei della Toscana, vi è la formazione del Future Planner, una figura in grado di leggere la complessità del mondo contemporaneo e di elaborare visioni e strategie in grado di interpretarla.

L'evento si concluderà con la premiazione del progetto risultato vincitore. Gli ideatori riceveranno il premio di 50.000 euro che la Fondazione Hillary Merkus Recordati destina al progetto più originale e conforme ai requisiti indicati dal bando.

