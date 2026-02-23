L’Urp di prossimità all’Ecopark si arricchisce del servizio ‘Punto digitale facile’

Attualità Empoli
Condividi su:
Leggi su mobile

Un servizio gestito da Cora Impresa Sociale che si ‘sposta’ da Avane e si attiva anche all’Urp di prossimità nell’Ecopark di Empoli

Un servizio della Regione Toscana gestito da Cora Impresa Sociale che si ‘sposta’ da Avane e si attiva anche all’interno dell’Urp di prossimità a Ponte a Elsa all’Ecopark di Empoli.

Il ‘Punto digitale facile’ è un servizio in grado di favorire l’alfabetizzazione digitale e l’accesso ai servizi offerti dalla pubblica amministrazione a tutti i cittadini in difficoltà a connettersi alla rete e ad usare ciò che è disponibile online, dalle informazioni alla possibilità di presentare domande e richieste.

Una nuova opportunità per cittadine e cittadini che potranno trovare accesso ai servizi online rivolgendosi al ‘Punto digitale facile’ attivo al Centro Giovani Avane che va in trasferta a Ponte a Elsa.

Che cosa si può richiedere? Accesso al fascicolo sanitario, l’utilizzo delle principali piattaforme della pubblica amministrazione, utilizzo consapevole dei canali social, buone norme per la navigazione sicura/ gestione rispetto vincoli di privacy, attivazione della Carta d’Identità Digitale, informazioni per la scelta dello Spid, supporto per attivazione di servizi scolastici (mensa, trasporto, pre-scuola) ma anche per servizi fiscali e tributari e avvicinare i cittadini all’utilizzo di smartphone, pc e tablet. Ma anche venire a conoscenza dei vari bonus previsti.

Un servizio che darà la possibilità di sapersi orientare in maniera più semplice e gratuita nel mondo digitale che diventa sempre più vicino e alla portata di tutte e tutti.

Al ‘Punto digitale facile’ sarà presente un facilitatore o una facilitatrice digitali, opportunamente formati, a supportare i cittadini, al fine di favorire l’inclusione digitale e l’aumento nella popolazione delle competenze digitali.

Il ‘Punto digitale facile’ a Ponte a Elsa (via Dino Caponi, 132) avrà lo stesso orario dell’Urp di prossimità, ovvero tutti i mercoledì mattina dalle 9 alle 13.

I ‘PUNTI’ ATTIVI A EMPOLI – A Casa Barzino (via Barzino, 1), aperto lunedì, martedì, venerdì dalle 9 alle 12.30; al Centro Giovani Avane (via Magolo, 32), aperto il mercoledì e il giovedì dalle 17 alle 19 e il martedì e venerdì dalle 9 alle 13 e quello all’Ufficio Relazioni con il Pubblico (via Giuseppe del Papa, 41) aperto dal lunedì al venerdì dalle 9 alle 12. Si ricorda che il servizio viene svolto su appuntamento negli orari indicati.

Contatti: 0571 82403/ 334 8343218, pdf@edu.coraimpresasociale.itregione.toscana.it/competenzedigitali

Fonte: Comune di Empoli - Ufficio Stampa

Notizie correlate

Empoli
Attualità
23 Febbraio 2026

Al Beat Festival di Empoli arrivano i Wolfmother: una delle sole tre date italiane

La grande serata dedicata alla musica rock internazionale al BEAT FESTIVAL di Empoli sarà il prossimo 27 agosto 2026 con l’arrivo degli australiani WOLFMOTHER in una delle sole tre date [...]

Empoli
Attualità
23 Febbraio 2026

Interruzione della rete elettrica a Empoli, le vie interessate

E-Distribuzione, società del Gruppo Enel che gestisce la rete elettrica di media e bassa tensione, informa che dalle 11 alle 18 di mercoledì 25 febbraio 2026 l'energia elettrica verrà interrotta [...]

Impruneta
Attualità
23 Febbraio 2026

Rudi Dreoni, allevatore del Mugello, è il nuovo presidente di Cia Toscana Centro

È Rudi Dreoni, allevatore di Dicomano (Firenze), il nuovo presidente di Cia Toscana Centro, che riunisce gli associati Cia delle province di Firenze, Prato e Pistoia. È quanto è emerso [...]



Tutte le notizie di Empoli

<< Indietro

torna a inizio pagina