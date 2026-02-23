L’Urp di prossimità all’Ecopark si arricchisce del servizio ‘Punto digitale facile’

Un servizio della Regione Toscana gestito da Cora Impresa Sociale che si ‘sposta’ da Avane e si attiva anche all’interno dell’Urp di prossimità a Ponte a Elsa all’Ecopark di Empoli.

Il ‘Punto digitale facile’ è un servizio in grado di favorire l’alfabetizzazione digitale e l’accesso ai servizi offerti dalla pubblica amministrazione a tutti i cittadini in difficoltà a connettersi alla rete e ad usare ciò che è disponibile online, dalle informazioni alla possibilità di presentare domande e richieste.

Una nuova opportunità per cittadine e cittadini che potranno trovare accesso ai servizi online rivolgendosi al ‘Punto digitale facile’ attivo al Centro Giovani Avane che va in trasferta a Ponte a Elsa.

Che cosa si può richiedere? Accesso al fascicolo sanitario, l’utilizzo delle principali piattaforme della pubblica amministrazione, utilizzo consapevole dei canali social, buone norme per la navigazione sicura/ gestione rispetto vincoli di privacy, attivazione della Carta d’Identità Digitale, informazioni per la scelta dello Spid, supporto per attivazione di servizi scolastici (mensa, trasporto, pre-scuola) ma anche per servizi fiscali e tributari e avvicinare i cittadini all’utilizzo di smartphone, pc e tablet. Ma anche venire a conoscenza dei vari bonus previsti.

Un servizio che darà la possibilità di sapersi orientare in maniera più semplice e gratuita nel mondo digitale che diventa sempre più vicino e alla portata di tutte e tutti.

Al ‘Punto digitale facile’ sarà presente un facilitatore o una facilitatrice digitali, opportunamente formati, a supportare i cittadini, al fine di favorire l’inclusione digitale e l’aumento nella popolazione delle competenze digitali.

Il ‘Punto digitale facile’ a Ponte a Elsa (via Dino Caponi, 132) avrà lo stesso orario dell’Urp di prossimità, ovvero tutti i mercoledì mattina dalle 9 alle 13.

I ‘PUNTI’ ATTIVI A EMPOLI – A Casa Barzino (via Barzino, 1), aperto lunedì, martedì, venerdì dalle 9 alle 12.30; al Centro Giovani Avane (via Magolo, 32), aperto il mercoledì e il giovedì dalle 17 alle 19 e il martedì e venerdì dalle 9 alle 13 e quello all’Ufficio Relazioni con il Pubblico (via Giuseppe del Papa, 41) aperto dal lunedì al venerdì dalle 9 alle 12. Si ricorda che il servizio viene svolto su appuntamento negli orari indicati.

Contatti: 0571 82403/ 334 8343218, pdf@edu.coraimpresasociale.it, regione.toscana.it/competenzedigitali

Fonte: Comune di Empoli - Ufficio Stampa

