Vernio, lutto cittadino per la bambina di 3 anni morta in un incidente

La sindaca di Vernio Maria Lucarini proclamerà il lutto cittadino nel giorno dei funerali della bambina tragicamente scomparsa nel fatale incidente avvenuto ieri sera a Le Piana, non appena sarà stabilita la data.

"La morte di una bambina - dichiara la sindaca - è una ferita che colpisce l’intera comunità. Vernio è colpita da un dolore che non riguarda solo una famiglia, ma tutti. Il lutto cittadino è un segno di rispetto e di partecipazione, un modo semplice e composto per esprimere vicinanza ai genitori e ai familiari della piccola e per condividere, come comunità, un momento di profondo raccoglimento. In circostanze così drammatiche, il silenzio, la sobrietà e la solidarietà diventano il linguaggio più vero".

Fonte: Unione Comuni Val di Bisenzio - Ufficio stampa

Notizie correlate