Madre ubriaca lascia le figlie chiuse in auto per ore: denunciate per abbandono di minori

Si ubriaca dopo aver partecipato all’ultimo corso del Carnevale e lascia per ore le due figlie di tre e quattro anni chiuse in auto. È accaduto a Viareggio, dove una donna è stata denunciata per abbandono di minori dopo l’intervento della polizia.

Secondo quanto ricostruito, la madre aveva assistito insieme alle bambine all’ultima sfilata del Carnevale di Viareggio. Terminata la manifestazione, avrebbe sistemato le piccole all’interno della vettura per poi allontanarsi.

Intorno alle 23, una volante del commissariato di Viareggio ha soccorso la donna in evidente stato di ebbrezza. Agli agenti avrebbe riferito di aver lasciato le figlie in auto, ma di non ricordare dove fosse parcheggiata.

Determinante si è rivelato il cellulare della donna: grazie ad alcune fotografie scattate poco dopo aver parcheggiato, i poliziotti sono riusciti a individuare la posizione dell’auto. All’interno hanno trovato le bambine in lacrime e infreddolite, rimaste chiuse per diverse ore.

Le due piccole sono state accompagnate al pronto soccorso, dove hanno trascorso la notte in osservazione. Successivamente sono state dimesse e affidate al padre. La madre, trattenuta in ospedale per le conseguenze dell’abuso di alcol, è stata denunciata con l’accusa di abbandono di minori.

