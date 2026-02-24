Il ragazzo è stato arrestato per spaccio, porto e detenzione illegale di armi e ricettazione, reati commessi nel senese
I Carabinieri della Stazione di Santa Maria a Monte hanno arrestato un giovane di 23 anni, di origine straniera, in esecuzione di un'ordinanza di custodia cautelare in carcere emessa dalla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Siena.
Il provvedimento, eseguito nella mattinata dello scorso 20 febbraio, è legato a reati commessi dal giovane nell'aprile del 2025 in provincia di Siena. Le accuse riguardano il concorso in spaccio di sostanze stupefacenti, ricettazione, oltre al porto e alla detenzione illegale di armi clandestine.
Il 23enne deve ora espiare una pena definitiva di 2 anni, 9 mesi e 10 giorni di reclusione. L'arrestato è stato trasferito presso la Casa Circondariale di Pisa, dove resta a disposizione dell'Autorità Giudiziaria.
Alice Nanni
