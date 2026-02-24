Al CSA Intifada la 'Grunge Experience – Notte di rumore e resistenza'

Venerdì 28 febbraio il CSA Intifada di Empoli ospita “Grunge Experience – Notte di rumore e resistenza”, evento musicale dedicato alle sonorità di Seattle tra omaggi ai Nirvana e ai Pearl Jam.

A partire dalle ore 22 il centro sociale si trasformerà nel palcoscenico del rock anni ’90, proponendo una scaletta che richiama “sudore, chitarre e spirito ribelle”. Sul palco si alterneranno i Frances Farmer, tribute band dei Nirvana, i Five Horizons, progetto dedicato ai Pearl Jam, e gli Alwaysmore – Seattle Session, con un set ispirato alla scena grunge.

L’ingresso sarà a offerta libera. Secondo quanto comunicato dagli organizzatori, il ricavato della serata sarà destinato a sostenere le attività della Palestra Popolare Intifada, realtà che promuove corsi di boxe e iniziative improntate a solidarietà e autogestione.

Nel corso dell’evento verrà inoltre rilanciato l’appello alla partecipazione alla manifestazione nazionale in programma il 28 marzo a Roma