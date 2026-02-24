Al Minimal Teatro di Empoli in scena 'A volo d’angelo'

È con ironia che il protagonista di questa storia, il “Crazy Bosnian guy”, racconta il suo Paese. Dall’infanzia trascorsa negli anni Ottanta in quella che allora era la Jugoslavia, alla guerra e al dopoguerra, quando si devono rimettere insieme i pezzi di ciò che è rimasto. Federica Cottini porta in scena A volo d’angelo, uno spettacolo moderno sulla memoria, per ricordare le ferite non ancora rimarginate di quel passato, in scena giovedì 26 febbraio al Minimal Teatro di Empoli.

Crazy Bosnian guy, che è interpretato da Michelangelo Canzi, è una guida turistica e ci accompagna per le strade della sua città, Mostar, nel sud della Bosnia Erzegovina. È un personaggio loquace, sopra le righe: il suo soprannome, se l'è guadagnato sul campo.Mentre il tour procede, si viene risucchiati nel turbine dei ricordi. Crazy Bosnian guy negli anni Novanta era un ventenne: la guerra nei Balcani è viva nella sua memoria. Ci parla della ricchezza della Jugoslavia di Tito, del crollo della confederazione, dell'avvento di governi instabili, del sentimento jugonostalgico. E della situazione attuale, definita dagli stessi abitanti 'una polveriera pronta ad esplodere'.

A volo d'angelo è lo spettacolo vincitore del “FringeMi Festival” 2025,

testo vincitore del bando “Binario vivo – Vite dimenticate” del Teatro Nuovo di Pisa, 2024.

Selezionato per la rassegna MORSI della Civica Scuola di Teatro Paolo Grassi di Milano, 2024.

La produzione è del teatro nuovo di Pisa e della Civica Scuola di Teatro Paolo Grassi.

Il programma del Teatro contemporaneo si chiude giovedì 9 aprile con Il vagabondo delle stelle di e con Francesco Pennacchia, produzione Compagnia47.

La rassegna è sostenuta dal Comune di Empoli, dalla Fondazione Cassa di Risparmio di Firenze con la direzione artistica di Giallo Mare Minimal Teatro.

