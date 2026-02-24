CER Poggibonsi cresce: nuovi incentivi GSE e oltre dieci impianti entro il 2026

Si è svolta nei giorni scorsi l’assemblea annuale dei soci della CER Poggibonsi, un appuntamento che ha segnato un passaggio importante nel percorso di crescita della Comunità Energetica Rinnovabile. Il Consiglio direttivo ha sottoposto all’approvazione dei soci il bilancio consuntivo 2025, che evidenzia una significativa novità rispetto all’esercizio 2024: alla voce entrate, accanto alle quote associative, compaiono per la prima volta gli ‘acconti dal GSE’ ovvero gli incentivi riconosciuti ai membri delle comunità energetiche che condividono energia rinnovabile, contribuendo concretamente alla riduzione dell’inquinamento ambientale.

“L’erogazione degli incentivi da parte del Gestore dei Servizi Energetici è destinata ad aumentare in maniera consistente nel corso di quest’anno, grazie all’entrata in funzione di nuovi impianti di produzione – spiega il presidente della CER Flavio Rugi - Passeremo infatti dall’unico impianto adesso attivo a oltre dieci entro la fine del 2026. Un incremento che porterà benefici diretti sia per i soci produttori sia per i soci consumatori, oltre ad un rafforzamento del patrimonio della Comunità. Un incremento che rende necessario continuare a lavorare per ampliare parallelamente anche il numero dei soci consumatori così da far andare di pari passo l’aumento dell’offerta con l’aumento della domanda”. Attualmente risultano collegati alla Comunità 91 contatori (POD).

Nel corso dell’assemblea è stato inoltre approvato il regolamento interno, atto che disciplina la ripartizione dei proventi derivanti dagli incentivi GSE. Le percentuali stabilite prevedono: il 30% ai soci produttori; il 30% ai soci consumatori; il 25% destinato ad attività sociali; il 15% a copertura delle spese di gestione e amministrazione della CER.

"Ringrazio il Consiglio direttivo per l’attività svolta che ha visto una crescita importante di adesioni, a conferma di un ruolo sempre più strategico – ha detto il vicesindaco, presente all'assemblea – . L’amministrazione continuerà a fare la propria parte e a sostenere la CER anche attraverso la realizzazione di nuovi impianti fotovoltaici sul territorio. Oltre a quello di ormai prossima attivazione presso il parcheggio del palazzo comunale di via Volta, sono avviati percorsi per nuovi impianti e valutazioni per possibili installazioni anche a Staggia e Bellavista. Un impegno per rafforzare questo strumento e promuovere un modello di sviluppo sostenibile, partecipato e capace di generare benefici ambientali, economici e sociali per l’intera comunità”.

Fonte: Comune di Poggibonsi - Ufficio stampa