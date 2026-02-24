Avolta, leader globale nel settore del travel retail e del food & beverage di cui Autogrill è parte, annuncia una significativa espansione del proprio perimetro operativo presso l’aeroporto Amerigo Vespucci di Firenze. Già consolidato partner per l’offerta retail, il gruppo segna oggi il suo ingresso ufficiale nel segmento Food & Beverage dello scalo fiorentino, aggiudicandosi l'apertura di due nuovi concept situati strategicamente al piano terra, nell’area gate.

Questa operazione rafforza ulteriormente il legame tra l'azienda e il territorio regionale, dove Avolta vanta oggi una rete di 31 punti vendita totali e una forza lavoro pari a 586 dipendenti.

"L’ingresso nel settore Food & Beverage a Firenze, dove eravamo già presenti con un’offerta retail, potenzia la nostra presenza sul canale aeroportuale e segna una tappa fondamentale nella nostra strategia di crescita in Italia", ha commentato Massimiliano Santoro, CEO Italy di Avolta. "L’aeroporto Amerigo Vespucci è uno snodo cruciale per il turismo e il business, e i nuovi format sono stati studiati appositamente per offrire ai passeggeri un momento di piacere autentico, raffinato e profondamente legato al territorio, integrando perfettamente l’eccellenza del gusto nel percorso di viaggio".

All’Antico Vinaio

L'iconica insegna di Tommaso Mazzanti porta al Vespucci le sue celebri schiacciate, farcite al momento con ingredienti selezionati. Un'esperienza gastronomica diventata fenomeno globale, ideale per chi desidera assaporare un ultimo, autentico gusto toscano prima dell'imbarco.

Puro Gusto

Un concept contemporaneo che fonde il rito del bar italiano con la caffetteria internazionale. Un moderno Coffee, Bakery & Fine Food Shop pensato per una pausa ricercata, dove l'offerta di caffetteria è accompagnata da una selezione di dolcetti e snack.

Oltre alla presenza in aeroporto, il gruppo valorizza la Toscana anche lungo la rete autostradale attraverso una selezione rigorosa di prodotti certificati: dai Cantuccini Toscani IGP al Pecorino Toscano DOP, fino a eccellenze vinicole come il Chianti DOCG, il Brunello di Montalcino DOCG e il Vin Santo DOC.

