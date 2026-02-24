Calenzano, operaio rimane intrappolato sotto un muletto: intervengono i Vigili del Fuoco

L'incidente è avvenuto in Via Baldanzese intorno a mezzogiorno. L'operaio è stato estratto dai pompieri e assistito dal personale sanitario

Oggi intorno alle ore 12:00 i Vigili del fuoco del comando di Firenze - distaccamento di Calenzano sono intervenuti in Via Baldanzese per un grave incidente sul lavoro che ha visto coinvolto un operaio.

Secondo quanto appreso, l'uomo sarebbe rimasto accidentalmente incastrato con gli arti inferiori sotto un muletto mentre stava lavorando in un cantiere della zona. Sul posto sono state inviate due squadre dei pompieri e un'autogru dal distaccamento di Firenze‑Ovest per le operazioni di soccorso.

La squadra di Calenzano, giunta per prima, ha utilizzato cuscini di sollevamento e un divaricatore per sollevare il mezzo e liberare l’operaio intrappolato. L'estrazione è avvenuta in collaborazione con il personale sanitario presente, che ha poi provveduto a stabilizzare l'uomo prima del suo trasporto al pronto soccorso per le cure del caso.

Terminate le operazioni principali, la seconda squadra e l’autogru sono rientrate alla base, mentre è stato richiesto l’intervento del PISSL per ulteriori verifiche tecniche.

