Cerimonia per l'82° anniversario della deportazione di 117 empolesi

Insieme alla delegazione della cittadina austriaca gemellata con il Comune di Empoli dal 1997, Sankt Georgen an der Gusen, guidata dal suo primo cittadino, il sindaco Andreas Derntl, sarà celebrato l’82° anniversario della deportazione nei campi di sterminio dei cittadini e lavoratori empolesi.

Quel tragico 8 marzo 1944, il giorno in cui cinquantacinque cittadini e lavoratori empolesi furono deportati nei campi di sterminio. Un'azione arbitraria voluta dalle forze nazifasciste, che portò a 117 deportazioni tra Empoli e i comuni limitrofi. Mauthausen e i sottocampi di Gusen, Ebensee e il castello di Hartheim furono luogo di prigionia e in molti casi di morte.

La cerimonia si terrà venerdì 6 marzo 2026: alle 9.30 sarà officiata la santa messa nella Chiesa della Madonna del Pozzo in piazza della Vittoria, a cui seguirà la deposizione di una corona d’alloro (alle 10.30) al Monumento alla ex ciminiera della Vetreria Taddei, fra via Fratelli Rosselli e largo 8 marzo 1944.

Lì interverranno il sindaco di Empoli, Roberto Bagnoli, presidente della sezione Empolese Valdelsa dell'Associazione Nazionale ex Deportati (Aned) e Andreas Derntl, sindaco di Sankt Georgen an der Gusen.

