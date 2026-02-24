Chiusura ponte Steccaia, Più Certaldo: "Ombra del caos, la Giunta batta un colpo"

Con Atto Dirigenziale N. 572 del 23/02/2026 la città metropolitana di Firenze ha disposto la chiusura al transito veicolare in entrambi i sensi di marcia sul ponte alla Steccaia, tra i comuni di Certaldo e Gambassi Terme, dal giorno 02/03/2026 al giorno 30/09/2026. I consiglieri di Più Certaldo chiedono alla Giunta Campatelli, anche a fronte dei lavori della Commissione Garanzia e Controllo, "di adoperarsi affinché vengano messe in campo le misure necessarie a garantire la migliore gestione del traffico, con particolare attenzione al transito dei mezzi pesanti".

"Il rischio - spiegano in una nota - è che la cartellonistica del cantiere stradale non sia sufficiente, per gestire la nuova viabilità. Serve cartellonistica idonea per indicare la viabilità alternativa ed almeno per i primi giorni auspichiamo il supporto della Polizia Municipale allo scopo di presidiare i punti più critici garantendo fluidità del traffico e sicurezza.

"Speriamo inoltre che gli interventi approntati in fretta e furia, sul tratto delle gallerie prima e sulla nuova 429 Certaldo - Poggibonsi poi, siano sufficienti a scongiurare ogni altra interferenze con il cantiere del ponte sul Fiume Elsa. La mancanza di viabilità alternativa e la scarsa concertazione cui abbiamo assistito tra i vari enti (Provincia di Siena, Comuni e Città Metro), lasciano in tutti noi cittadini, interrogativi e preoccupazioni", così la Lista Civica Piu Certaldo