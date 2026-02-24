Convocato consiglio comunale a Montespertoli, ecco di cosa si discuterà

Montespertoli
Il Consiglio Comunale di Montespertoli si riunisce giovedì 26 febbraio, alle ore 21:15, su convocazione della Presidente del Consiglio Jessica Ghizzani. L'Assemblea consiliare si svolgerà in presenza in Sala Consiliare al primo piano del Palazzo Municipale, in piazza del Popolo, 1. I cittadini sono invitati a partecipare di persona o, in alternativa, a seguire la seduta sul canale YouTube dedicato: https://www.youtube.com/c/ComunediMontespertoli-canaleufficiale

L'ordine del giorno prevede:
1. Approvazione verbale seduta precedente;
2. Comunicazioni del Presidente e del Sindaco;
3. Interrogazione presentata dal gruppo consiliare Montespertoli di Tutti su risoluzione problematiche Piazza Caduti nei Lager già segnalate con interpellanza presentata in consiglio comunale del 26/09/2024 e nuove criticità;
4. Interpellanza presentata dal gruppo consiliare Montespertoli di Tutti sulla pericolosità manto stradale Via Giacomo Puccini prossimità Via 4 Novembre;
5. Mozione presentata dal gruppo consiliare Vivo Montespertoli ad oggetto: “Mozione sulla manifestazione del consenso solo sì è sì”;
6. Variazioni al bilancio di previsione e al Documento Unico di Programmazione 2026/2028, ai sensi dell'art. 175 del d.lgs. 267/2000 (Tuel).

Fonte: Comune di Montespertoli - Ufficio Stampa

