Il CULTURALE Cineclub Empolese presenta 'I peccatori - Sinners'

Il CULTURALE Cineclub Empolese conclude la rassegna di febbraio con I peccatori – Sinners (2025), film record nominato a 16 premi Oscar. Negli anni ’30 nel Mississippi Delta, due fratelli gemelli reduci dalla Grande Guerra tornano nella loro città natale con il sogno di aprire un juke joint che celebri la musica e la comunità locale. Ma quando la festa d’inaugurazione attira un male soprannaturale legato alle antiche leggende e alle tensioni razziali del Sud, la loro speranza di rinascita si trasforma in una lotta per sopravvivere a forze oscure e insondabili. I peccatori - Sinners è un horror gotico e stratificato sul peccato, la redenzione e le ombre della storia americana, che fonde folklore, musica e violenza in un’epopea oscura ed evocativa.

La proiezione si terrà alle ore 21:15 presso il Cinema Teatro Excelsior, in Via Ridolfi 75, Empoli (FI).

La programmazione di Marzo

Fonte: Il Culturale Cineclub empolese

