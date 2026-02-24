Il CULTURALE Cineclub Empolese presenta 'I peccatori - Sinners'

Cultura Empoli
(foto gonews.it)

Il CULTURALE Cineclub Empolese conclude la rassegna di febbraio con I peccatori – Sinners (2025), film record nominato a 16 premi Oscar. Negli anni ’30 nel Mississippi Delta, due fratelli gemelli reduci dalla Grande Guerra tornano nella loro città natale con il sogno di aprire un juke joint che celebri la musica e la comunità locale. Ma quando la festa d’inaugurazione attira un male soprannaturale legato alle antiche leggende e alle tensioni razziali del Sud, la loro speranza di rinascita si trasforma in una lotta per sopravvivere a forze oscure e insondabili. I peccatori - Sinners è un horror gotico e stratificato sul peccato, la redenzione e le ombre della storia americana, che fonde folklore, musica e violenza in un’epopea oscura ed evocativa.

La proiezione si terrà alle ore 21:15 presso il Cinema Teatro Excelsior, in Via Ridolfi 75, Empoli (FI).

La programmazione di Marzo

programmazione cineclub marzo

Fonte: Il Culturale Cineclub empolese

Notizie correlate

Empoli
Attualità
24 Febbraio 2026

Edoardo Bennato al Beat Festival di Empoli

Il 3 Settembre 2026 il palco del Beat Festival di Empoli accoglierà uno dei più grandi protagonisti del rock italiano: Edoardo Bennato. Un appuntamento imperdibile che attraverserà oltre cinquant’anni di carriera, tra rock, blues e canzone d’autore, [...]

Empoli
Cultura
23 Febbraio 2026

Adriana Valerio a Empoli che legge: presentato l'ultimo libro su Eva, le donne e la Bibbia

Grande partecipazione di pubblico alla presentazione del volume "Le radici del mondo: Eva, le donne e la Bibbia" di Adriana Valerio, storica e teologa, autrice di numerosi saggi sull’esegesi femminile. [...]

Empoli
Cultura
23 Febbraio 2026

A Empoli arriva 'Pinocchio, le avventure di un sognatore': un burattino per parlare di videogiochi, social e bullismo

Domenica 1° marzo arriva a Empoli, presso il Teatro Il Momento (spettacoli ore 15.30 e 18.00; informazioni 347.0002029; teatrodeiburattini.it) il Teatro Umbro dei Burattini con lo spettacolo “Pinocchio, Le Avventure [...]



Tutte le notizie di Empoli

