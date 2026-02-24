Trovato con la droga alle Cerbaie nel territorio di Orentano: arrestato 41enne

Nuovo intervento contro lo spaccio di sostanze stupefacenti nel bosco delle Cerbaie. I militari della Guardia di Finanza di Pisa hanno arrestato un cittadino marocchino di 41 anni, senza fissa dimora e irregolare sul territorio nazionale, colto in flagranza di reato per detenzione di droga ai fini di spaccio.

L’operazione, condotta in orario serale dalla Compagnia di San Miniato, si inserisce nelle attività di controllo del territorio disposte in sede di Comitato Provinciale per l’Ordine e la Sicurezza Pubblica presso la Prefettura di Pisa, con particolare attenzione alle aree considerate più sensibili della provincia.

I finanzieri sono intervenuti nell’area boschiva delle Cerbaie, nel territorio comunale di Castelfranco di Sotto, località Orentano, dove hanno individuato un bivacco rudimentale utilizzato come base operativa per l’attività illecita. All’interno della struttura di fortuna l’uomo è stato sorpreso mentre preparava sostanza stupefacente del tipo crack, utilizzando un pentolino e materiale vario per la lavorazione.

La successiva perquisizione personale e dell’area adiacente ha consentito di sequestrare 17 dosi tra cocaina, hashish e crack, già pronte per la cessione, oltre a un coltello con lama di 26 centimetri detenuto senza giustificato motivo.

Secondo quanto riferito, il 41enne era già stato arrestato per la terza volta nella stessa area per analoghi reati. Nonostante precedenti misure restrittive, avrebbe ripreso l’attività di spaccio nella medesima zona.

La Procura della Repubblica presso il Tribunale di Pisa ha convalidato l’arresto. Il Tribunale di Pisa ha disposto nei confronti dell’indagato il divieto di dimora nel Comune di Castelfranco di Sotto.