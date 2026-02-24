Edoardo Bennato al Beat Festival di Empoli

Attualità Empoli
Condividi su:
Leggi su mobile

Il 3 settembre 2026 un appuntamento imperdibile che attraverserà oltre cinquant’anni di carriera, tra rock, blues e canzone d’autore

Il 3 Settembre 2026 il palco del Beat Festival di Empoli accoglierà uno dei più grandi protagonisti del rock italiano: Edoardo Bennato. Un appuntamento imperdibile che attraverserà oltre cinquant’anni di carriera, tra rockblues e canzone d’autore, con quella cifra stilistica inconfondibile che ha reso Bennato un’icona controcorrente della musica italiana.

Dal cortile di Bagnoli – periferia di Napoli sospesa tra bellezza e contraddizioni – ai grandi palchi internazionali, Bennato ha costruito un percorso unico, sempre all’insegna dell’indipendenza artistica e della libertà espressiva. Fin dagli esordi nei primi anni Settanta l’artista partenopeo ha dimostrato una capacità rara di coniugare ironiaimpegno e potenza musicale.

Il 1977 segna la svolta con Burattino senza fili, concept album ispirato a Pinocchio che contiene brani diventati immortali come “Il gatto e la volpe” e “Mangiafuoco”. Tre anni dopo, con Sono solo canzonette, Bennato conquista definitivamente il grande pubblico grazie a successi come “L’isola che non c’è” e “Il rock di Capitan Uncino”, portando il suo show fino allo stadio San Siro di Milano, primo artista italiano a riuscirci.

Negli anni ha saputo reinventarsi senza mai perdere autenticità: dall’energia blues di Abbi dubbi alla vena civile de L’Uomo Occidentale, fino alle opere-rock come La Fantastica Storia del Pifferaio Magico. Con brani simbolo come “Viva la mamma”, “Un giorno credi” e “Le ragazze fanno grandi sogni”, Bennato ha raccontato generazioni intere, mescolando fiaba e realtàsogno e denuncia.

Il live di Empoli sarà un viaggio potente e coinvolgente tra classici intramontabili e brani più recenti, con la sua chitarra e quella carica rock capace ancora oggi di accendere piazze e festival.

I biglietti per il concerto di Edoardo Bennato a Empoli saranno in vendita a partire dalle ore 12 di mercoledì 25 Febbraio, sui circuiti Ticketone, Ticketmaster e Vivaticket.

Il live di Bennato va aggiungersi al cartellone del Beat Festival che vede già due serate imperdibili: il 27 agosto 2026 doppio show internazionale con gli australiani Wolfmother e l’energia folk-metal dei Folkstone, mentre il 2 settembre 2026 spazio alle sonorità globali con lo spettacolo “K Pop Is Coming Soon”, un evento dedicato all’universo K-pop tra musica, coreografie e cultura pop contemporanea. Altri live saranno annunciati nei prossimi giorni. Empoli si prepara così a vivere un’estate di grande musica tra leggende del rock nella cornice del Parco di Serravalle. Per ulteriori info è possibile consultare il sito beatfestival.net

Notizie correlate

Empoli
Attualità
24 Febbraio 2026

Al CSA Intifada la 'Grunge Experience – Notte di rumore e resistenza'

Venerdì 28 febbraio il CSA Intifada di Empoli ospita “Grunge Experience – Notte di rumore e resistenza”, evento musicale dedicato alle sonorità di Seattle tra omaggi ai Nirvana e ai [...]

Empoli
Attualità
24 Febbraio 2026

Cerimonia per l'82° anniversario della deportazione di 117 empolesi

Insieme alla delegazione della cittadina austriaca gemellata con il Comune di Empoli dal 1997, Sankt Georgen an der Gusen, guidata dal suo primo cittadino, il sindaco Andreas Derntl, sarà celebrato [...]

Empoli
Attualità
24 Febbraio 2026

Ricevimento libero del sindaco annullato il 26 febbraio e il 12 marzo

Nei giorni giovedì 26 febbraio e giovedì 12 marzo 2026, il ricevimento libero del sindaco di Empoli non sarà effettuato. I colloqui con il primo cittadino si svolgeranno regolarmente escluso [...]



Tutte le notizie di Empoli

<< Indietro

torna a inizio pagina