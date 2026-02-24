Edoardo Bennato al Beat Festival di Empoli

Il 3 Settembre 2026 il palco del Beat Festival di Empoli accoglierà uno dei più grandi protagonisti del rock italiano: Edoardo Bennato. Un appuntamento imperdibile che attraverserà oltre cinquant’anni di carriera, tra rock, blues e canzone d’autore, con quella cifra stilistica inconfondibile che ha reso Bennato un’icona controcorrente della musica italiana.

Dal cortile di Bagnoli – periferia di Napoli sospesa tra bellezza e contraddizioni – ai grandi palchi internazionali, Bennato ha costruito un percorso unico, sempre all’insegna dell’indipendenza artistica e della libertà espressiva. Fin dagli esordi nei primi anni Settanta l’artista partenopeo ha dimostrato una capacità rara di coniugare ironia, impegno e po tenza musicale .

Il 1977 segna la svolta con Burattino senza fili, concept album ispirato a Pinocchio che contiene brani diventati immortali come “Il gatto e la volpe” e “Mangiafuoco”. Tre anni dopo, con Sono solo canzonette, Bennato conquista definitivamente il grande pubblico grazie a successi come “L’isola che non c’è” e “Il rock di Capitan Uncino”, portando il suo show fino allo stadio San Siro di Milano, primo artista italiano a riuscirci.

Negli anni ha saputo reinventarsi senza mai perdere autenticità: dall’energia blues di Abbi dubbi alla vena civile de L’Uomo Occidentale, fino alle opere-rock come La Fantastica Storia del Pifferaio Magico. Con brani simbolo come “Viva la mamma”, “Un giorno credi” e “Le ragazze fanno grandi sogni”, Bennato ha raccontato generazioni intere, mescolando fiaba e realtà, sogno e denuncia.

Il live di Empoli sarà un viaggio potente e coinvolgente tra classici intramontabili e brani più recenti, con la sua chitarra e quella carica rock capace ancora oggi di accendere piazze e festival.

I biglietti per il concerto di Edoardo Bennato a Empoli saranno in vendita a partire dalle ore 12 di mercoledì 25 Febbraio, sui circuiti Ticketone, Ticketmaster e Vivaticket.

Il live di Bennato va aggiungersi al cartellone del Beat Festival che vede già due serate imperdibili: il 27 agosto 2026 doppio show internazionale con gli australiani Wolfmother e l’energia folk-metal dei Folkstone, mentre il 2 settembre 2026 spazio alle sonorità globali con lo spettacolo “K Pop Is Coming Soon”, un evento dedicato all’universo K-pop tra musica, coreografie e cultura pop contemporanea. Altri live saranno annunciati nei prossimi giorni. Empoli si prepara così a vivere un’estate di grande musica tra leggende del rock nella cornice del Parco di Serravalle. Per ulteriori info è possibile consultare il sito beatfestival.net

