Empoli Città amica delle malattie rare: primo convengo di ATR Italia

Attualità Empoli
Condividi su:
Leggi su mobile
empoli-atr-italia-acidosi-renale-malattie-rare-convegno

La neonata associazione sarà il 28 febbraio al Cenacolo per discutere di patologie rare e di come affrontarle

L'associazione ATR Italia, dedicata alla lotta all'acidosi tubulare renale, ha scelto Empoli per il suo primo convegno in programma sabato 28 febbraio 2026, a partire dalle 9.30 al Cenacolo degli Agostiniani. Empoli, dal canto suo, sin dal 2025 ha già l'appellativo di Città toscana amica delle malattie rare.

La giornata si dividerà in due momenti, con un programma diversificato tra mattina e pomeriggio. L'appuntamento è a ingresso libero, tutte le info su Facebook (https://www.facebook.com/profile.php?id=61573188727246) e Instagram (@atr_italia) dell'associazione.

empoli-atr-italia-acidosi-renale-malattie-rare-convegno

Il sindaco di Empoli ha ringraziato l'associazione ATR Italia: "Per riportare il dibattito sulle malattie rare con un convegno strutturato e di alta qualità nel quale è possibile vedere sia i progressi sul campo medico-scientifico che le pratiche corrette da seguire per la gestione della vita quotidiana con un paziente affetto da questi problemi. Non è scontato lavorare su questi aspetti e 'restituire' alla cittadinanza il frutto del lavoro che si sussegue. Il 28 febbraio 2025 eravamo al Cenacolo per l'avvio di questo percorso, è bello sapere che a un anno di distanza, ancora il 28 febbraio, torniamo a ragionare su queste sfide che speriamo la scienza possa vincere nel prossimo futuro".

La presidente dell'associazione ATR Italia Valentina Cioni afferma: "Il convegno di sabato 28 febbraio sarà un modo per radunare tutte le persone affette da ATR in Italia e confrontarsi con specialisti di livello sulla patologia. Sono orgogliosa dei temi portati dai relatori perché toccano tutti noi e vogliamo abbracciare Empoli in questa giornata. Sarà un modo per ricordare alle persone che esistono i malati rari, per non discriminarli e per festeggiare il primo anno di attività della prima associazione in Italia dedicata all'ATR".

Alle 9.30, dopo i saluti istituzionali, si alterneranno fino alle 11.30 molti medici, specialisti ed esperti a dibattere sull'acidosi tubulare renale e sulle sue cause, conseguenze, terapie e approcci interdisciplinari.

Di seguito la scaletta:

  • Dott.ssa Rosa Maria Roberto, ATR: statistica, novità, terapia e futuro
  • Dott.ssa Benedetta Bianchi, L'impianto cocleare
  • Dott. Andrea Coco, Le malattie metaboliche e renali rare nella medicina tradizionale e in quella cinese
  • Dott.ssa Maddalena Viggiano, L'acidosi metabolica in emergenza
  • Dott.ssa Fiamma Cammilli, Embrio transfer nelle malattie genetiche

La mattina si concluderà con l'inaugurazione e l'installazione dell'opera d'arte donata da ATR Italia al Comune di Empoli.

A seguire il programma pomeridiano, dalle 15 alle 18, dove saranno affrontati tutti gli altri aspetti che coinvolgono il paziente, la famiglia e chi vuole supportare queste persone nei momenti della malattia:

  • Dott.ssa Olivia Bollini, Il pregiudizio e la gestione nella vita quotidiana
  • Giorgio Fabris, mental coach, L'autostima
  • Monica Cozzolino, spiritual coach, La rabbia

Fonte: Comune di Empoli - Ufficio Stampa

Notizie correlate

Empolese Valdelsa
Attualità
24 Febbraio 2026

Visite mediche nell'Asl Toscana Centro, ecco come funziona la self accettazione

Accettare una visita prima di arrivare in struttura oggi è possibile, e richiede pochi passaggi. A consentirlo è il servizio di self accettazione. Realizzato dalla Regione Toscana, il servizio vede coinvolte [...]

Empoli
Attualità
24 Febbraio 2026
mirincoro-empoli-dieci-anni-domenica-festa-monterappoli-open-mic-arci

In festa il coro popolare 'MirinCoro' di Empoli per i suoi dieci anni

Domenica primo marzo, a partire dalle 18, il circolo ARCI di Monterappoli (Empoli) ospiterà una serata di festa per i primi dieci anni del coro popolare MirinCoro. Alle 18 il Mirincoro si racconta con letture, canzoni [...]

Regione Toscana
Cronaca
24 Febbraio 2026

Incidente in Fi-Pi-Li tra Santa Croce e Empoli: 3km di coda in direzione Firenze

Questa mattina si è verificato un incidente sulla Fi-Pi-Li al km 33 tra Santa Croce sull'Arno ed Empoli Ovest, in direzione Firenze. In questo momento la viabilità è rallentata, con [...]



Tutte le notizie di Empoli

<< Indietro

torna a inizio pagina