Empoli Città amica delle malattie rare: primo convengo di ATR Italia

L'associazione ATR Italia, dedicata alla lotta all'acidosi tubulare renale, ha scelto Empoli per il suo primo convegno in programma sabato 28 febbraio 2026, a partire dalle 9.30 al Cenacolo degli Agostiniani. Empoli, dal canto suo, sin dal 2025 ha già l'appellativo di Città toscana amica delle malattie rare.

La giornata si dividerà in due momenti, con un programma diversificato tra mattina e pomeriggio. L'appuntamento è a ingresso libero, tutte le info su Facebook (https://www.facebook.com/profile.php?id=61573188727246) e Instagram (@atr_italia) dell'associazione.

Il sindaco di Empoli ha ringraziato l'associazione ATR Italia: "Per riportare il dibattito sulle malattie rare con un convegno strutturato e di alta qualità nel quale è possibile vedere sia i progressi sul campo medico-scientifico che le pratiche corrette da seguire per la gestione della vita quotidiana con un paziente affetto da questi problemi. Non è scontato lavorare su questi aspetti e 'restituire' alla cittadinanza il frutto del lavoro che si sussegue. Il 28 febbraio 2025 eravamo al Cenacolo per l'avvio di questo percorso, è bello sapere che a un anno di distanza, ancora il 28 febbraio, torniamo a ragionare su queste sfide che speriamo la scienza possa vincere nel prossimo futuro".

La presidente dell'associazione ATR Italia Valentina Cioni afferma: "Il convegno di sabato 28 febbraio sarà un modo per radunare tutte le persone affette da ATR in Italia e confrontarsi con specialisti di livello sulla patologia. Sono orgogliosa dei temi portati dai relatori perché toccano tutti noi e vogliamo abbracciare Empoli in questa giornata. Sarà un modo per ricordare alle persone che esistono i malati rari, per non discriminarli e per festeggiare il primo anno di attività della prima associazione in Italia dedicata all'ATR".

Alle 9.30, dopo i saluti istituzionali, si alterneranno fino alle 11.30 molti medici, specialisti ed esperti a dibattere sull'acidosi tubulare renale e sulle sue cause, conseguenze, terapie e approcci interdisciplinari.

Di seguito la scaletta:

Dott.ssa Rosa Maria Roberto, ATR: statistica, novità, terapia e futuro

ATR: statistica, novità, terapia e futuro Dott.ssa Benedetta Bianchi, L'impianto cocleare

L'impianto cocleare Dott. Andrea Coco, Le malattie metaboliche e renali rare nella medicina tradizionale e in quella cinese

Le malattie metaboliche e renali rare nella medicina tradizionale e in quella cinese Dott.ssa Maddalena Viggiano, L'acidosi metabolica in emergenza

L'acidosi metabolica in emergenza Dott.ssa Fiamma Cammilli, Embrio transfer nelle malattie genetiche

La mattina si concluderà con l'inaugurazione e l'installazione dell'opera d'arte donata da ATR Italia al Comune di Empoli.

A seguire il programma pomeridiano, dalle 15 alle 18, dove saranno affrontati tutti gli altri aspetti che coinvolgono il paziente, la famiglia e chi vuole supportare queste persone nei momenti della malattia:

Dott.ssa Olivia Bollini, Il pregiudizio e la gestione nella vita quotidiana

Il pregiudizio e la gestione nella vita quotidiana Giorgio Fabris, mental coach, L'autostima

mental coach, L'autostima Monica Cozzolino, spiritual coach, La rabbia

Fonte: Comune di Empoli - Ufficio Stampa

