Evento Sposi 2026 Alino Mancini, una settimana dedicata alle fedi a Empoli

Non ci sono scuse: un matrimonio deve essere perfetto, curato in ogni minimo dettaglio. Il vestito da sposa c'è, è tra le prime cose da scegliere, come quello dello sposo.

Il bouquet è assicurato, amici e parenti sono già stati invitati. Non vi sarete mica dimenticati delle fedi? Per fortuna c'è Evento Sposi 2026, la settimana dedicata ai futuri sposi di Alino Mancini a Empoli via Segantini, 1 che si svolgerà dal 3 al 10 marzo.

Potrai scegliere nella vastissima scelta i due anelli da scambiare per pronunciare il fatidico sì e tutti gli accessori per il vostro magico giorno.

Alino Mancini e il suo staff saranno disponibili su appuntamento allo 0571 80755 per consigliarti tra le varie opportunità.

Per Evento Sposi saranno presentate anche le novità 2025 delle fedi Polello, azienda attiva da oltre 40 anni per darti il gioiello di cui ti innamorerai per tutta la vita, e UNOAERRE.

Ricorda: Evento Sposi 2026 sarà attivo dal 3 al 10 marzo, nella sede storica di via Segantini 1 Empoli

Martedì 4 orario continuato 09:00 - 19:30, Lunedì 10 chiuso

Aperto anche Domenica 8 marzo 09:30 alle 18:00

Prenotazioni allo 0571 80755

Gioielleria Orologeria Alino Mancini:

un’emozione che non finisce mai...

Via Segantini 1 - Empoli

alinomacini.com