Firenze, sgomberato palazzo occupato abusivamente in via Masaccio

La procura di Firenze ha disposto lo sgombero di un palazzo in via Masaccio, a seguito di un decreto di sequestro preventivo. Sul posto sono intervenuti polizia e vigili del fuoco. Secondo quanto riferito, le operazioni si sono svolte senza resistenze né disordini.

All'interno dell’edificio, un condominio al civico 36, vivevano circa venti persone che occupavano gli appartamenti abusivamente. L'intervento, ancora in corso, è stato attuato al fine di mettere in sicurezza lo stabile ed evitare future occupazioni abusive.

Via Masaccio si trova in una zona residenziale tra il centro storico e la ferrovia, oltre i viali di circonvallazione di Firenze.

