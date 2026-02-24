Firenze, sgomberato palazzo occupato abusivamente in via Masaccio

Cronaca Firenze
Condividi su:
Leggi su mobile

Sul posto anche i Vigili del Fuoco. L'intervento è avvenuto senza disordini

La procura di Firenze ha disposto lo sgombero di un palazzo in via Masaccio, a seguito di un decreto di sequestro preventivo. Sul posto sono intervenuti polizia e vigili del fuoco. Secondo quanto riferito, le operazioni si sono svolte senza resistenze né disordini.

All'interno dell’edificio, un condominio al civico 36, vivevano circa venti persone che occupavano gli appartamenti abusivamente. L'intervento, ancora in corso, è stato attuato al fine di mettere in sicurezza lo stabile ed evitare future occupazioni abusive.

Via Masaccio si trova in una zona residenziale tra il centro storico e la ferrovia, oltre i viali di circonvallazione di Firenze.

Notizie correlate

Firenze
Cronaca
24 Febbraio 2026

Strattona due donne per rubare una borsa: arrestato 28enne a Firenze

Avrebbe aggredito e strattonato due donne nel tentativo di rubare una borsa. Per questo la Polizia di Stato di Firenze ha arrestato un cittadino marocchino di 28 anni con l’accusa [...]

Firenze
Cronaca
24 Febbraio 2026

Treni sospesi sulla linea Roma-Firenze per verifiche tecniche nel Fiorentino

Circolazione ferroviaria temporaneamente sospesa dalle 7:15 sulla linea convenzionale Roma-Firenze, nel tratto compreso tra Incisa e Rignano sull’Arno, per consentire verifiche tecniche alla linea. La sospensione riguarda il segmento nel [...]

Regione Toscana
Cronaca
24 Febbraio 2026

Incidente in Fi-Pi-Li tra Santa Croce e Empoli: 3km di coda in direzione Firenze

Questa mattina si è verificato un incidente sulla Fi-Pi-Li al km 33 tra Santa Croce sull'Arno ed Empoli Ovest, in direzione Firenze. In questo momento la viabilità è rallentata, con [...]



Tutte le notizie di Firenze

<< Indietro

torna a inizio pagina