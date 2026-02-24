Il Biancorosso Sesa è campione toscano Under 17 Eccellenza. Anche se il traguardo era stato tagliato matematicamente prima dell’ultima partita vista la sconfitta di Firenze, i biancorossi hanno comunque vinto domenica sul campo di La Spezia con un netto 60-75 festeggiando così questo splendido risultato.

“La vittoria del campionato è il premio per un gruppo che ha lavorato sodo in palestra che si è divertito ad imparare e faticare e che si è messo a totale disposizione mia, di Matteo Azzato, Francesco Mazzoni e del preparatore Andrea Landi – spiega soddisfatto Luca coach Valentino – è una vittoria sicuramente sorprendente, inaspettata e difficile da pronosticare anche perché maturata con partite veramente competitive che ci hanno visto rincorrere nel punteggio e vincere nei minuti finali. Una vittoria soprattutto segnata dal successo all'ultimo secondo nello scontro diretto con Firenze Academy”. “Per il mio modo di allenare – prosegue - l'importante era creare un gruppo di lavoro e un ambiente sano sviluppando idee che potessero essere adatte allo sviluppo tecnico di ragazzi dal punto di vista individuale e fisico. Su questo aspetto c'è ancora tantissima strada da fare ma le basi ci sono. Proseguiremo a lavorare duramente e motivati ancor di più da una vittoria che è anche motivo di orgoglio per una società come l'Use che si basa sul settore giovanile. Arrivare primi in un panorama toscano competitivo con molte società che hanno investito anche in foresteria facendo reclutamento credo sia una soddisfazione per tutti”.

Ora l’Interzona: “Il nostro impegno è continuare a divertirsi - conclude - confrontandoci con un livello molto superiore a quello della prima fase in un girone interregionale. Siamo curiosi di giocare con squadre mai affrontate e lo faremo con il giusto atteggiamento Use che questi ragazzi incarnano perfettamente”. In attesa di conoscere i nomi, le avversarie dell’Interzona saranno la prima delle Marche e della Sardegna, la terza di lazio e Campania e la quarta delle Marche.

Ecco il tabellino dell’ultima partita:

La Spezia-Biancorosso Sesa 60-75

Il tabellino:

Rosi 2, Pagliai 4, Zaraffi 2, Dimiccoli 8, Tinti 2, Fredianelli 12, Migliorini 6, Granchi 7, Mancini 7, Ramazzotti 21, Chesi 4, Crociani. All. Valentino (ass. Azzato)

Fonte: Ufficio Stampa Use/Use Rosa