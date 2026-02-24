Il 'mercato di qualità' sbarca a Marina, nuovo assetto per il mercato estivo di Tirrenia

Domenica 1 marzo il “Mercato di Qualità” organizzato da ANVA Confesercenti Pisa sbarca a Marina di Pisa, portando sul litorale una giornata dedicata al commercio su area pubblica, alla socialità e alla valorizzazione del territorio; appuntamento tutto il giorno dalle 8 alle 19. “L’iniziativa nasce con un obiettivo preciso: destagionalizzare il litorale e renderlo attrattivo tutto l’anno, offrendo un’occasione di incontro e sviluppo economico anche nei mesi di minore affluenza – spiega il presidente Anva Pisa, Mirco Sbrolli -. Il nostro “Mercato di qualità”, con le famose boutique a cielo aperto con i migliori brand, rappresenta infatti uno strumento concreto per sostenere gli operatori, creare movimento e rafforzare l’identità commerciale del lungomare pisano”.

L’evento di Marina di Pisa si inserisce in una visione più ampia che riguarda l’intero sistema dei mercati del litorale. Ancora Sbrolli. “In queste settimane, infatti, è stato definito un passaggio fondamentale per il mercato estivo di Tirrenia, con l’approvazione della graduatoria definitiva e l’avvio del nuovo assetto planimetrico. Il nuovo layout prevede 71 posteggi attivi, di cui 5 alimentari e 2 riservati a titolari di licenza per disabili. Gli operatori sono stati convocati per la scelta dei nuovi posteggi martedì 3 marzo presso il Comune di Pisa, secondo l’ordine di graduatoria. Si tratta di un passaggio particolarmente significativo: Confesercenti Pisa ha lavorato con attenzione e confronto costante affinché il nuovo plateatico tenesse conto delle esigenze reali degli operatori. La revisione della planimetria non è stata soltanto un adeguamento tecnico, ma un intervento necessario per migliorare funzionalità, sicurezza, percorsi di accesso e valorizzazione complessiva dell’area mercatale”.

Il collegamento tra il mercato di Marina di Pisa e il nuovo assetto di Tirrenia è chiaro come aggiunge il coordinatore Anva Gabriele Lo Cicero. “Confesercenti sta portando avanti un progetto organico di rilancio dei mercati del litorale, con l’obiettivo di qualificare l’offerta commerciale, rafforzare l’attrattività turistica, sostenere concretamente gli ambulanti, trasformare i mercati in veri strumenti di promozione territoriale. Il “Mercato di Qualità” del 1° marzo rappresenta dunque il primo tassello di una stagione che vedrà un litorale più organizzato, più competitivo e più attento alle esigenze delle imprese. Confesercenti Pisa – conclude Lo Cicero - conferma il proprio impegno nel collaborare con l’Amministrazione Comunale per uno sviluppo equilibrato del commercio su area pubblica, convinta che mercati ben organizzati siano un motore economico e sociale fondamentale per Marina di Pisa, Tirrenia e per tutto il territorio pisano”.

Fonte: Confesercenti Pisa