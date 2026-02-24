È iniziato l’allestimento della farmacia provvisoria di Zambra, che sarà operativa entro la fine di marzo e che inizierà ad erogare servizi in attesa della costruzione della nuova struttura. Il “container” è posizionato e in questi giorni le ditte stanno montando gli arredi: scaffali, bancone, magazzino, tutto il necessario per poter ospitare i prodotti farmaceutici e poter diventare una struttura operativa di circa 60 metri quadrati.

“Con l’allestimento della struttura provvisoria, iniziamo a intravedere l’avvio di un servizio essenziale per Zambra e le aree d’intorno – ha detto il sindaco Michelangelo Betti durante il sopralluogo fatto insiema a Cristiana Simonelli, coordinatrice delle farmacie Sogefarm –. Il posizionamento del container e l’avvio del montaggio degli arredi sono passi concreti verso l’apertura entro la fine di marzo. Nonostante si tratti di una soluzione temporanea, la farmacia sarà perfettamente funzionale e attrezzata per rispondere ai bisogni della frazione, in attesa che il percorso per la nuova sede definitiva giunga a compimento”.

Fonte: Ufficio Stampa