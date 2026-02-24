Lega, Tiziano Del Bene nominato commissario della sezione di Montopoli

Il Segretario Provinciale della Lega, Giovanni Pasqualino, comunica ufficialmente la nomina di Tiziano Del Bene quale Commissario della sezione Lega di Montopoli Val d’Arno.

“Con grande convinzione e fiducia ho nominato Tiziano Del Bene commissario della sezione di Montopoli Val d’Arno – dichiara il Segretario Provinciale Giovanni Pasqualino –. Tiziano rappresenta un punto di riferimento storico per il nostro movimento, un militante che ha sempre dimostrato coerenza, passione e spirito di servizio verso la Lega e verso il territorio.

La sua esperienza politica, maturata in anni di impegno costante, sarà fondamentale per rafforzare la presenza della Lega a Montopoli Val d’Arno e per costruire un progetto politico serio, concreto e vicino alle esigenze dei cittadini. A lui affido con piena fiducia la gestione e il coordinamento della sezione locale, certo che saprà svolgere questo incarico con determinazione, responsabilità e visione”.

Pasqualino sottolinea inoltre l’importanza di questa nomina in una fase di riorganizzazione e rilancio dell’attività politica sul territorio: “La Lega continua a investire su persone radicate, credibili e motivate. Il nostro obiettivo è consolidare la nostra presenza e offrire ai cittadini un punto di riferimento serio e affidabile. Con Tiziano Del Bene commissario, la sezione di Montopoli Val d’Arno potrà intraprendere un nuovo percorso di crescita e partecipazione”.

“Auguro a Tiziano buon lavoro – conclude Pasqualino – certo che saprà rappresentare al meglio i valori della Lega e lavorare con impegno per il bene della comunità di Montopoli Val d’Arno”.

Giovanni Pasqualino, Segretario Provinciale Lega