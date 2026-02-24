In festa il coro popolare 'MirinCoro' di Empoli per i suoi dieci anni

Domenica primo marzo, a partire dalle 18, il circolo ARCI di Monterappoli (Empoli) ospiterà una serata di festa per i primi dieci anni del coro popolare MirinCoro. Alle 18 il Mirincoro si racconta con letture, canzoni e foto, in uno spettacolo che ripercorre tutta la sua storia e il suo repertorio. Alle 19:30 apericena popolare, tradizionale e vegetariana, al costo di 15€ (prenotazioni al 349-8163917). Dopo cena, open mic per chiunque voglia portare un canto, una poesia, una lettura o qualsiasi intervento per festeggiare insieme.

Il coro popolare Mirincoro nasce nel 2016 sotto il patrocino dell'ARCI empolese-valdelsa, come coro laico e popolare, aperto a tutte e tutti. Propone un repertorio popolare italiano, europeo ed extraeuropeo, attingendo da vari stili e culture musicali e affrontando tematiche diverse. Composto da un numero variabile di persone, è guidato da Simone Faraoni e Ilaria Savini. Ha preso parte a momenti di vario genere, dalla presentazione di libri e riviste a commmemorazioni storiche, fino a rassegne musicali, eventi di raccolta fondi e altre iniziative, sottolineando sempre l'incontro fra la dimensione musicale-corale e quella culturale-sociale. Ogni anno organizza la rassegna di cori popolari 'Accoraccoro', ospitata di volta in volta in una diversa Casa del Popolo del territorio. Nel 2025 ha ideato e messo in scena lo spettacolo 'Oltre il ponte', sul passaggio della guerra a Empoli. Da ottobre 2021 è affiliato all’associazione culturale Canto rovesciato.

Fonte: Canto Rovesciato - Ufficio Stampa