Modifiche sul vecchio ponte sull'Arno, una conferenza di servizi per la viabilità a San Pierino

Comune di Fucecchio, Città Metropolitana di Firenze, Regione Toscana, Provincia di Pisa e Autolinee Toscane: sono i cinque attori che questa mattina si sono incontrati a Fucecchio per risolvere le criticità legate alla viabilità di San Pierino a seguito delle modifiche apportate alla circolazione sul vecchio ponte sull'Arno, lungo la strada regionale 436 Francesca.

La scorsa settimana la Città Metropolitana, che ha la competenza sull'arteria stradale, ha infatti adottato alcuni provvedimenti di regolazione del traffico sul ponte, tra cui il divieto di transito per tutti i veicoli con massa superiore alle 3,5 tonnellate, compresi i mezzi pubblici e di soccorso, al fine di garantire la sicurezza della circolazione e consentire le attività di manutenzione lungo il tratto stradale interessato. Questa decisione ha ovviamente avuto ripercussioni sulla viabilità, in particolare per quanto riguarda il trasporto scolastico.

Dall'incontro di questa mattina, al quale hanno partecipato la sindaca di Fucecchio, il responsabile di Autolinee Toscane del bacino di Pisa Alessandro Giardi, il tecnico dell'ufficio trasporti della Provincia di Pisa Gabriele Moretti, la responsabile Tpl della Città Metropolitana Rita Dabizzi, l'ingegnere della Città Metropolitana Francesco Ciampoli e la funzionaria della Regione Toscana del servizio Tpl, sono emerse due possibili soluzioni. La prima, temporanea e d'urgenza, che sarà adottata nei prossimi giorni, è quella di creare una fermata Tpl vicino alla Sr 436 che possa rappresentare, almeno momentaneamente, una sorta di hub di raccolta per tutti coloro che devono usufruire delle linee 290 e 310. La seconda soluzione, che potrebbe essere definitiva ma che andrà sottoposta al parere della Regione Toscana, è quella di realizzare un anello all'interno del nucleo urbano di San Pierino, allungando così il tragitto della corsa ma garantendo più fermate.

Dopo l'incontro di questa mattina, Autolinee Toscane provvederà ad inviare alla Regione tutti i dettagli, sia tecnici che economici, delle due opzioni. Nel frattempo, in attesa del parere regionale, il Comune di Fucecchio ha deciso di adottare un'ordinanza per regolare la viabilità nella zona della scuola dell'infanzia, dove è stata individuata la migliore possibilità per realizzare una fermata temporanea facilmente raggiungibile e accessibile da tutti coloro che usufruiscono del servizio, in particolare gli studenti

Fonte: Comune di Fucecchio - Ufficio Stampa

Notizie correlate