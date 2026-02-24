Convocato il consiglio comunale di Montopoli

La seduta si terrà il 26 febbraio alle ore 18. Disponibile la diretta streaming
Giovedì 26 febbraio alle ore 18 si terrà in seduta straordinaria nella sala consiliare del palazzo municipale del Comune di Montopoli in Val d'Arno. La seduta potrà essere seguita in diretta streaming accedendo tramite Questo link:
Ordine del giorno
Saranno 10 i punti discussi all'ordine del giorno:
1- Comunicazioni della sindaca.
2- Relazione finale del presidente della commissione consiliare di studio “Progetto di rigenerazione urbana dei centri storici”.
3- Approvazione verbali della seduta del 29/12/2025.
4- Ratifica della deliberazione della giunta comunale n. 3 del 14/01/2026 “Esercizio provvisorio 2026 – variazione d'urgenza al bilancio di previsione 2025-2027, annualità 2026, ai sensi dell'art. 15, comma 4 bis, del D.L. 77/2021”.
5- Ratifica della deliberazione della giunta comunale n. 17 del 09/02/2026 “Esercizio provvisorio 2026 – variazione d'urgenza al bilancio di previsione 2025-2027, annualità 2026, ai sensi dell'art. 15, comma 4 bis, del D.L. 77/2021”.
6- Approvazione documento unico di programmazione (D.U.P.) 2026 – 2028.
7- Approvazione bilancio di previsione 2026 - 2028 ed allegati.
8- Regolamento attività di noleggio con conducente – approvazione.
9- Mozione del gruppo consiliare “Un’altra Montopoli” ad oggetto “Verifica di governo del nostro Comune”.
10- Mozione del gruppo consiliare “Insieme per Montopoli” ad oggetto “Fondo per la non autosufficienza 2026 – disabilità gravissime – iniziative dell’amministrazione comunale a tutela della continuità del sostegno, anche in adesione all’appello della Rete inclusione empolese Valdarno Valdelsa”.
