Morte David Rossi, la perizia: "Lesioni al volto non riconducibili a caduta"

Cronaca Siena
Condividi su:
Leggi su mobile
David Rossi

Secondo quanto ricostruito una pressione del viso esercitata da terze persone contro la finestra spiegherebbe tagli e contusioni

Le lesioni sul volto di David Rossi non sarebbero collegate alla caduta dalla finestra del suo ufficio a Siena, ma sarebbero compatibili con una pressione del viso esercitata da terze persone contro una sbarra di sicurezza o il telaio in legno della finestra. Questo quanto emerge dalla perizia dei consulenti tecnici della Commissione parlamentare d'inchiesta, il medico legale Robbi Manghi e il tenente del Ris Adolfo Gregori, sulla morte dell'ex capo di comunicazione di Mps deceduto il 6 marzo 2013.

La perizia lunga 17 pagine è stata al centro di una nuova audizione della commissione. Da quanto ricostruito la pressione del viso contro i fili antipiccione spiegherebbe i tagli sul labbro e all'altezza del naso mentre la pressione contro la sbarra di sicurezza della finestra avrebbe provocato contusioni alla testa e tagli, refertati all'indomani della morte di Rossi. "Il tutto è l'effetto di un'azione dinamica, di pochi secondi o pochi minuti, di una persona aggredita" ha detto il medico legale.

La pista seguita dalla commissione parlamentare d'inchiesta è quella dell'omicidio. Nel dicembre scorso era preceduta l'analisi sulla dinamica della caduta e le origini delle lesioni al polso sinistro, anche attraverso un nuovo sopralluogo nel vicolo dove fu trovato senza vita l'ex capo di comunicazione di Mps.

Notizie correlate

Santa Maria a Monte
Cronaca
24 Febbraio 2026

A Santa Maria a Monte arrestato un 23enne per reati risalenti al 2025

I Carabinieri della Stazione di Santa Maria a Monte hanno arrestato un giovane di 23 anni, di origine straniera, in esecuzione di un'ordinanza di custodia cautelare in carcere emessa dalla [...]

Monteriggioni
Cronaca
18 Febbraio 2026
rapina penny monterioso 64enne auto targa coperta

Rapina a mano armata al Penny di Montarioso: arrestato un 64enne

A Montarioso, comune di Monteriggioni, un uomo ha fatto irruzione nel supermercato con il volto coperto e una pistola in pugno, minacciando la cassiera per farsi consegnare l'incasso. Il 64enne, [...]

Siena
Cronaca
17 Febbraio 2026

Risse tra gruppi di stranieri in centro a Siena, 7 indagati

Si sono concluse le indagini della polizia di Siena, sotto il coordinamento della procura per due scontri, tra gruppi di persone, avvenuti in città l'8 e il 12 aprile 2025. [...]



Tutte le notizie di Siena

<< Indietro

torna a inizio pagina