Mostra del Chianti 2026, nuove regole e più opportunità per aziende e associazioni

La Giunta comunale ha approvato i disciplinari di partecipazione per aziende e associazioni in vista della 68ª Mostra del Chianti, in programma dal 30 maggio al 7 giugno 2026. Un passaggio formale che introduce diverse novità, con l’obiettivo di rendere la manifestazione ancora più strutturata e accessibile per il tessuto produttivo e associativo del territorio.

Tra gli elementi più rilevanti per le aziende vinicole, spicca il rafforzamento della presenza in Piazza del Popolo, con un’area interamente dedicata al vino che potrà ospitare fino a 18 stand per la partecipazione diretta. Accanto a questa, viene confermata una modalità alternativa per le aziende che non saranno presenti fisicamente, che potranno comunque partecipare attraverso uno spazio condiviso dedicato alla vendita e alla promozione delle etichette.

Un’impostazione che amplia le possibilità di accesso: da un lato si valorizza la presenza diretta con stand personalizzati, degustazioni e occasioni di incontro con operatori e stampa; dall’altro si consente anche alle realtà più piccole o con minore disponibilità organizzativa di essere comunque rappresentate all’interno della manifestazione.

Tra le novità introdotte per il 2026 anche il "ChiantiPass", un carnet dei vini della festa, un’iniziativa pensata per incentivare il pubblico a scoprire tutte le aziende presenti: i visitatori potranno raccogliere timbri degustando i vini delle diverse cantine e, al completamento del percorso, ricevere un premio. Un meccanismo che punta a favorire la circolazione tra gli stand e a garantire maggiore visibilità diffusa a tutti i produttori.

Confermato e ulteriormente valorizzato il progetto "Etichette d’artista", che si consolida come elemento distintivo della manifestazione: tutte le aziende saranno coinvolte nella realizzazione di bottiglie speciali destinate a un’asta benefica a favore dell’Ospedale Pediatrico Meyer di Firenze. Un’iniziativa che intreccia promozione, creatività e solidarietà, capace negli anni di crescere e affermarsi, offrendo alle cantine partecipanti una significativa opportunità di visibilità legando il proprio nome a questo progetto di solidarietà.

Dal punto di vista organizzativo, viene inoltre chiarito il sistema di partecipazione: le aziende potranno scegliere tra presenza diretta per l’intera durata della manifestazione o per periodi più brevi, con costi differenziati e una maggiore flessibilità nella gestione della partecipazione. Resta ampia libertà nella selezione delle etichette da presentare, con possibilità illimitata per chi partecipa richiedendo uno stand.

Importanti novità anche per le associazioni del territorio. L’edizione 2026 prevede 13 stand dedicati al cibo locale, oltre ad uno specifico per offrire pietanze a chi ha intolleranze alimentari, con spazi uniformati (4x4 metri) e una procedura di selezione trasparente basata sull’ordine di arrivo delle domande. È inoltre prevista una seduta pubblica, prevista per il 2 aprile, per la definizione della graduatoria.

Le domande di partecipazione, sia per le aziende che per le associazioni, dovranno essere presentate al protocollo o alla PEC dell’ente entro il 16 marzo 2026 e saranno scaricabili dal sito dell’ente da martedì 24 febbraio 2026.

