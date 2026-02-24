Normale e Sant’Anna, omaggio a Sabino Cassese per i suoi 90 anni

La Scuola Normale Superiore e la Scuola Superiore Sant’Anna di Pisa dedicano una giornata a Sabino Cassese per festeggiare i suoi 90 anni compiuti l’ottobre scorso.

Professore emerito della Scuola Normale Superiore e giudice emerito della Corte costituzionale, Cassese sarà a Pisa giovedì 26 febbraio, per una conferenza alle ore 15.00 nella Sala Azzurra della Normale, in Piazza dei Cavalieri, su “Le democrazie in difficoltà”, preceduta da una lezione aperta al pubblico alla Scuola Sant’Anna nella mattinata dello stesso giorno, alle ore 11.00, presso l’Aula Magna della sede centrale in Piazza Santa Caterina, sui successi e le crisi dell’Unione europea.

La conferenza alla Scuola Normale, a ingresso libero, è organizzata anche con il contributo dell’Associazione degli Amici della Scuola Normale Superiore di Pisa e rientra nel ciclo di incontri “La Normale delle idee”. Alla lezione in mattinata alla Scuola Sant’Anna sarà possibile partecipare previa registrazione da effettuare scrivendo a edoardo.chiti@santannapisa.it.

Cassese, nato ad Atripalda in provincia di Avellino il 20 ottobre 1935, è stato allievo del collegio Medico Giuridico di Pisa dal 1952 al 1956, gestito all’epoca dalla Scuola Normale Superiore e successivamente confluito nella Scuola Superiore Sant’Anna. Tra i giuristi più illustri del Paese, con prestigiosi riconoscimenti anche internazionali, ha lavorato in ENI, Banca d’Italia, ha insegnato in numerose università, ha ricoperto alti incarichi pubblici come quello di Ministro per la Funzione pubblica nel governo Ciampi (dal 1993 al 1994) e giudice della Corte Costituzionale (dal 2005 al 2014).

La sua opera riguardante il diritto, il diritto amministrativo, l’economia, le vicende storiche e democratiche dell’Italia e del mondo conta, tra libri e articoli, oltre mille contributi. Tra le opere recenti, Varcare le frontiere (2024), La democrazia e i suoi limiti (2017) e Dentro la Corte (2015).