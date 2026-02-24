Nuoto, Filippo Megli della Rari Nantes Florentia convocato in Nazionale

Sport Nuoto
Filippo Megli

L’atleta della Rari Nantes Florentia al raduno azzurro dal 22 febbraio al 7 marzo con il gruppo di vertice della velocità italiana

Filippo Megli torna in azzurro. Il nuotatore della Rari Nantes Florentia è stato convocato per il raduno collegiale della Nazionale italiana in programma a Lanzarote dal 22 febbraio al 7 marzo, appuntamento riservato al gruppo di vertice della velocità italiana.

Specialista dei 200 stile libero, Megli vanta nel proprio palmarès medaglie europee, finali internazionali e prestazioni che lo hanno consolidato tra i migliori interpreti italiani della specialità. In carriera ha dimostrato solidità tecnica, gestione tattica e capacità di competere ai massimi livelli nei principali appuntamenti continentali.

“La chiamata al raduno collegiale alle Canarie - spiega la sua società - riunisce l'élite azzurra in una fase strategica della stagione: lavoro mirato, intensità elevata, preparazione costruita nei dettagli. Un contesto che richiede esperienza, qualità e mentalità da competizione internazionale”.

“La Rari Nantes Florentia - si legge in una nota - accompagna con orgoglio il proprio atleta in questa nuova tappa azzurra, certa che anche a Lanzarote Filippo saprà confermare in acqua lo spessore tecnico e competitivo che lo contraddistingue nei grandi contesti internazionali”.

Il collegiale rappresenta un passaggio chiave nella preparazione stagionale, in vista dei prossimi impegni internazionali della Nazionale

