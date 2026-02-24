Offerta educativa e territorio: il Comprensivo di Fucecchio punto di riferimento per le famiglie

Arrivano segnali incoraggianti dal capitolo iscrizioni per il Comprensivo Fucecchio, la realtà che riunisce tutte le scuole dell’infanzia, le primarie e le secondarie di primo grado del territorio comunale di Fucecchio. Un dato che conferma la solidità dell’istituto e il forte legame con il territorio, nonostante il contesto generale sia segnato da un calo delle nascite che mette in difficoltà molte realtà scolastiche.

A partire dal prossimo mese di settembre, infatti, nei tredici plessi distribuiti tra il capoluogo e le frazioni si registreranno 502 nuovi iscritti, un numero che testimonia la fiducia delle famiglie nei confronti dell’offerta formativa proposta. La nota più positiva arriva dalla scuola primaria, come sottolinea la dirigente Angela Surace: «Avremo classi prime in tutti i plessi – spiega – compresi quelli più piccoli come la scuola Carlo Collodi di Querce e la Primo Maggio di Galleno, dove è prevista una nuova classe prima per ciascuna scuola. Anche alla Fucini di San Pierino e alla Bardzky di Cappiano avremo una classe prima, mentre nel capoluogo alle Carducci saranno quattro e alle Pascoli due. Non è un dato scontato, considerando il calo demografico».

Il trend favorevole riguarda anche le scuole dell’infanzia e la secondaria di primo grado. Per la scuola media, infatti, si va verso la conferma delle classi prime già attive nell’anno scolastico in corso, a cui si aggiunge un risultato particolarmente significativo per l’indirizzo musicale, che potrà contare su 28 nuovi iscritti. Un segnale che evidenzia l’interesse crescente verso percorsi formativi che valorizzano le competenze artistiche e culturali degli studenti.

«Questi numeri – aggiunge la dirigente – ci permettono di utilizzare pienamente tutti e tredici i plessi, un risultato molto importante sia dal punto di vista organizzativo sia per la qualità del servizio offerto. Senza dimenticare che durante l’anno scolastico i numeri sono sempre destinati a crescere per l’arrivo di nuovi alunni, spesso legato a trasferimenti e cambi di residenza».

Guardando al quadro complessivo, anche per il prossimo anno il Comprensivo potrà contare su circa 1900 iscritti, confermandosi come uno degli istituti comprensivi più grandi della Toscana. Un dato che non rappresenta soltanto una questione numerica, ma che racconta una scuola capace di attrarre, innovare e mantenere un ruolo centrale nella vita educativa e sociale della comunità locale.

L'amministrazione comunale si congratula con la dirigente Surace e con tutto il personale scolastico, anche per l'ottimo lavoro di orientamento in uscita e in entrata che viene sviluppato in collaborazione con l'ente per rispondere al meglio ai bisogni educativi e formativi di ognuno; questi aspetti sono fondamentali per le politiche educative a livello comunale e regionale e continueranno a esserlo. La sindaca aggiunge che questi dati rispecchiano le previsioni sul fabbisogno relativo all'edilizia scolastica. All'orizzonte ci sono due importanti novità con le nuove scuole dell'infanzia La Casetta nel Bosco (in località Vedute) e Il Grillo Parlante. Tutti gli altri plessi, invece, in estate e come da prassi verranno interessati da controlli e migliorie. Investire nella scuola, conclude la prima cittadina, rimane un obiettivo primario. A dimostrazione di questo nelle prossime settimane arriverà anche un progetto nelle scuole di educazione alla genitorialità.

Fonte: Comune di Fucecchio - Ufficio Stampa