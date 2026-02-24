'Parole di pace, parole di guerra': Luciano Fontana ospite all'UniPi

Prosegue la rassegna 'San Francesco 1226–2026. Spiritualità, Dialogo e Fratellanza nel mondo globale', progetto culturale promosso dall’Università di Pisa attraverso l’Ufficio del Rettore e il Centro per l’Innovazione e la Diffusione della Cultura (CIDIC).

Venerdì 27 febbraio 2026, alle ore 17:30, nell’Aula Magna Nuova di Palazzo La Sapienza, si terrà il seminario 'Parole di pace, parole di guerra', che vedrà protagonista Luciano Fontana, direttore del Corriere della Sera. A moderare l’incontro sarà Adriano Fabris, professore ordinario di Filosofia morale all’Università di Pisa, dove insegna anche Etica della comunicazione. Nel solco dell’eredità francescana, che ha fatto del dialogo e della fraternità strumenti concreti di incontro anche nei contesti più segnati dal conflitto, il seminario propone una riflessione sul peso delle parole nello spazio pubblico contemporaneo. In un tempo attraversato da guerre, tensioni internazionali e polarizzazioni, il linguaggio non è mai neutrale: costruisce narrazioni, orienta le coscienze, può aprire alla comprensione reciproca oppure irrigidire le contrapposizioni.

L’Università di Pisa ha da sempre riconosciuto nel dialogo e nella comunicazione non soltanto strumenti accademici di confronto, ma leve fondamentali per la costruzione di una convivenza pacifica e responsabile. La scelta di dedicare un incontro al rapporto tra informazione, conflitto e pace si inserisce in questa tradizione, riaffermando il ruolo dell’Ateneo come spazio di elaborazione critica e di mediazione culturale.

Luciano Fontana dirige il Corriere della Sera dal 2015. Laureato in Filosofia del linguaggio, ha maturato una lunga esperienza nel giornalismo italiano, ricoprendo negli anni incarichi di crescente responsabilità fino alla direzione del principale quotidiano nazionale. È autore del volume Un paese senza leader, dedicato all’analisi della classe politica italiana.

Adriano Fabris, studioso di etica e filosofia della comunicazione, approfondisce da anni i temi della responsabilità nel linguaggio e delle trasformazioni etiche legate ai media e alle tecnologie digitali, offrendo una prospettiva particolarmente significativa per un confronto sul rapporto tra informazione, conflitto e pace. L’incontro si inserisce in un calendario ricco e articolato che, da febbraio ad aprile 2026, animerà la città con eventi e nomi di primo piano del panorama culturale italiano. Spettacoli teatrali, lectio magistralis, concerti, mostre, proiezioni cinematografiche e attività didattiche compongono le diverse sezioni del programma.

I posti disponibili risultano esauriti. I biglietti già prenotati saranno validi per l’ingresso entro le ore 17:00; dopo tale orario, qualora si rendessero disponibili alcuni posti, questi saranno assegnati alle persone eventualmente presenti in attesa.

L’incontro sarà trasmesso anche in streaming al seguente link: https://www.youtube.com/live/alZlVDYlG8w

Tutte le informazioni sulla rassegna e il programma completo degli appuntamenti sono consultabili sul sito ufficiale: www.sanfrancesco2026.unipi.it.

