Piogge, difficoltà per grano e altre colture. Marras: "Già attivati con Ministero e Artea"

Pimo piano sui danni prodotti alle colture in Toscana – e in particolare alla fase di semina per le produzioni di grano - in seguito al trend delle piogge che da inizio anno investono la regione, in particolare nelle zone della Maremma, senese e dell’Aretino. L’assessore all’agricoltura, Leonardo Marras, anche facendo seguito a segnalazioni già giunte dalla organizzazioni dei produttori agricoli, ha attivato un confronto con il Ministero dell’agricoltura (Masaf) e con Artea per individuare possibili interventi in base alla normativa nazionale e a quella unionale.

Le richieste riguardano due tipi di deroghe in ambito di Politica agricola comunitaria, una di competenza regionale e l’altra di competenza nazionale. “La Regione si attiverà su due livelli – afferma l’assessore -: con un atto regionale si concederà la deroga al sistema della condizionalità per la rotazione delle colture nei seminativi e nello stesso atto la Giunta proporrà al Masaf la necessità di concedere la deroga all’assolvimento dei sistemi foraggeri estensivi con avvicendamento. In quest’ultimo caso l’accoglibilità dipenderà dal Ministero”.

“Per i danni causati dalle produzioni dalle piogge alluvionali è già stata avviata la consueta procedura di raccolta della segnalazione danni, mediante il sistema informatizzato sul sistema informativo Artea – spiega Marras - I danni causati sono tutti assicurabili al mercato agevolato (contributo pubblico pari al 65 per cento del premio assicurativo) e pertanto non è possibile attivare le misure compensative previste dalla normativa nazionale per gli interventi finanziari a sostegno delle imprese agricole”.

Fonte: Regione Toscana

Notizie correlate