Possibile nuovo impianto di telefonia mobile a Chiesanuova: l'opposizione interroga il sindaco

La Consigliera Comunale Gessica Spolaore, del gruppo “Chiesina e le sue Frazioni”, ha presentato un’interrogazione al Sindaco Fabio Berti in merito alla possibile installazione di un nuovo impianto di telefonia mobile a Chiesanuova Uzzanese.

La Giunta Comunale il 4 febbraio 2026 ha approvato il “Programma comunale degli impianti”, dalla quale ne risulta inserito uno nuovo impianto a nord di via dei Garofani.

Alla luce della documentazione allegata alla delibera, che include anche la rappresentazione grafica dell’impianto e si un ipotetico perimetro, e vista la possibile vicinanza dell’infrastruttura all'asilo nido, Spolaore chiede al sindaco:

- se la normativa vigente prevede distanze minime tra impianti di telefonia mobile e luoghi sensibili quali scuole e asili;

- la possibilità di richiedere una collocazione dell’impianto il più distante possibile dall’asilo nido;

- di conoscere la tipologia di impianto ed il limite massimo delle emissioni dichiarate;

- l’eventuale valutazione, da parte dell’Amministrazione comunale, di soluzioni alternative di localizzazione.

“La richiesta – sottolinea la Consigliera Spolaore – nasce dall’esigenza di garantire la massima trasparenza e di fornire ai cittadini informazioni chiare e puntuali su un tema che riguarda la salute pubblica, la pianificazione urbanistica e la tutela dei luoghi frequentati dai più piccoli”.

Gruppo consiliare

Chiesina e le Sue Frazioni

Comune di Chiesina Uzzanese